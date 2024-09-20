3 українські актори, які працювали в Росії, але тепер шкодують про це

До початку війни Росії з Україною більшість акторів працювала в обох країнах. Артисти не усвідомлювали, що так розмивають кордони між двома зовсім різними націями.

Втім, частина українських акторів змінила свою думку і розірвала усі зв'язки з країною-окупантом. Про таких артистів розповість Кіно 24.

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Влад Нікітюк

Український актор, який народився в Києві, співпрацював з російськими режисерами. Так, чоловік знімався у серіалах "Мажор", "Беззахисне серце" та "Се ля ві".

Повномасштабне вторгнення Влад зустрів на відпочинку на Закарпатті разом з дружиною. У перші дні війни Нікітюк почав активно займатися волонтерством, організовуючи поїздки на передову та збори коштів на потреби ЗСУ. Артист неодноразово заявляв про свою підтримку України та запевняв, що для нього не існує ніяких росіян.

Наразі актор не знімається у серіалах, але цьогоріч вийшло кілька стрічок з його участю, які були зняті до початку вторгнення. Серед них: "Рубан", "Подвійні ставки" і "Генделик". Чоловік продовжує волонтерити й підтримувати українських військових.

Олексій Горбунов

Відомий актор потрапив у російський кінематограф завдяки режисеру Володимиру Попкову. Українець став зіркою серіалів "Графиня де Монсоро", "Шерлок Холмс" і "Ленінград 46", через що його помилково стали вважати росіянином.

Однак вже у 2014 році розірвав усі зв'язки з країною-агресором та повернувся до України. Олексій відмовився зніматися у російських фільмах і серіалах, заявивши, що не розглядатиме можливість роботи в окупантів до закінчення війни. Горбунов неодноразово розповідав, що донатив великі суми на Збройні Сили України.

Наразі актор активно працює над зніманнями проєктів у рідній країні та ділиться подробицями з-за лаштунків процесу з прихильниками у соцмережах.

Юрій Дяк

Український актор з Вінниччини знімався у кількох російських проєктах, серед яких: "Повернення Мухтара" й "Архімед. Володар чисел".

Однак, згодом Дяк заявив про свою підтримку України й продовжив грати у виставах рідної країни.

Наразі чоловік рідко з'являється в телевізійних проєктах, надаючи перевагу театральним постановкам. Цьогоріч Юрій дебютував як режисер, поставивши на сцені Національного академічного театру Лесі Українки в Києві виставу "Хвиля" Тода Штрассера. Водночас у ній чоловік зіграв головну роль – вчителя історії Бена Росса.