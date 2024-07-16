6 українських акторів, які зараз підкорюють Голлівуд

Українська кіноіндустрія сьогодні демонструє неабиякий прогрес. Актори постійно вдосконалюють свої вміння, щоразу піднімаючи планку своєї майстерності. Багато з них уже не тільки підкорюють український ринок, а й виходять на світову арену.

У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися, хто з молодих українських акторів сьогодні працює в Голлівуді. Українці вже давно роблять значні кроки в міжнародній кінематографії.

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Українські актори, які працюють в Голлівуді

Іванна Сахно

Іванна почала зніматися в кіно у 9-річному віці. Її першою роллю стала роль племінниці Лесі в першому частково україномовному ситкомі "Леся+Рома", який виходив на телеканалі ICTV з 2005 по 2008 роки.

До переїзду в США Іванна встигла знятися в кількох телефільмах. Після імміграції до Сполучених Штатів українка зіграла у двох хоррор-фільмах — "Дерево тіл" та "Необоротне". Обидва фільми були малобюджетними й не принесли їй популярності.

Популярність прийшла до акторки у 2018 році. Тоді Іванна Сахно знялася одразу у двох фільмах – голлівудському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання", де вона зіграла роль кадета Вікторії, та в екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув", де вона з'явилася разом з такими зірками, як Міла Куніс та Джилліан Андерсон.

Міла Куніс

Міла Куніс – уродженка Чернівців, яка у восьмирічному віці переїхала з батьками до Лос-Анджелеса та зробила вражаючу кар'єру в кіно. Її успіх починався зі зйомок в рекламі, після чого з'явились епізодичні ролі в серіалах і кіно. Першу популярність їй принесла роль у серіалі "Шоу 70-х", де вона грала разом з тоді ще новими зірками, такими як Ештон Кутчер і Тофер Грейс.

Справжнім успіхом для молодої актриси стала роль у фільмі "Чорний лебідь". За участь у цьому фільмі вона отримала премію "Сатурн" і була номінована на Золотий глобус за кращу жіночу роль другого плану.

Захар Шадрін

Захар переїхав до США у лютому 2022 року, лише за два тижні до початку війни. Попри переїзд, уродженець Миколаєва завжди пам'ятав про свою Батьківщину.

Сьогодні, коли мільйони українців розкидані по всьому світу, кожен із нас зобов'язаний гордо нести свою культурну спадщину. Важливо відстоювати нашу особливу українську ідентичність, дистанціюючись від того, щоб нас вважали просто продовженням Росії чи частиною пострадянського простору,

– каже актор.

Молодий український актор Захар Шадрін отримав право бути номінованим на найпрестижнішу премію в галузі телебачення Еммі. Він отримав це за роль у серіалі-антології від Apple TV+ "Маленька Америка". Це величезне досягнення, особливо з огляду на те, що його голлівудська кар'єра триває менш ніж півтора року.

Також міжнародний кінематограф підкорюють такі українські актори:

Ірина Варенч-Островська, відома ролями в фільмах "Як там Катя?" і "Мої думки тихі".

Сергій Кисіль, який зіграв роль у фільмі "Ловець снів".

Аліна Чебан, відома за участю у фільмі "Назавжди-назавжди".

Ці актори активно демонструють свій талант і вже завоювали визнання в міжнародному кіносвіті.