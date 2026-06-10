10 найзатребуваніших українських акторів з 2022 року: хто став лідером списку
В Україні чимало талановитих, успішних і затребуваних акторів. Однак серед них є ті, хто найчастіше знімався у фільмах та серіалах після 24 лютого 2022 року.
Саме такий рейтинг представило видання Forbes Ukraine. У цьому матеріалі розповімо, які імена увійшли до списку, хто очолив рейтинг та за якими показниками його формували.
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Які українські актори стали найзатребуванішими з 2022 року?
Лідером рейтингу став зірка українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко. Від початку 2022 року він знявся у 27 проєктах, з яких у 22 виконав головні ролі.
Найвищі гонорари серед учасників рейтингу отримують Тарас Цимбалюк та Станіслав Боклан.
Нижче – повний список акторів, які увійшли до десятки рейтингу від Forbes Ukraine.
- Андрій Ісаєнко (50 балів);
- Віктор Жданов (48 балів; вартість одного знімального дня – 20-30 тисяч гривень);
- Олександр Ярема (45 балів; вартість одного знімального дня – 20-30 тисяч гривень);
- Тарас Цимбалюк (33 бали; вартість одного знімального дня – 50-60 тисяч гривень);
- Анастасія Іванюк (29 балів; вартість одного знімального дня – 15 тисяч гривень);
- Ірма Вітовська (29 балів);
- Олександр Яцентюк (29 балів);
- Станіслав Боклан (29 балів; вартість одного знімального дня – 60 тисяч гривень);
- Володимир Ращук (28 балів; вартість одного знімального дня – 16−18 тисяч гривень);
- Олександр Рудинський (28 балів).
Як формувався список найзатребуваніших акторів?
До списку десяти найзатребуваніших акторів та акторок України від початку 2022 року увійшли артисти, які зіграли найбільшу кількість головних і другорядних ролей.
Під час формування рейтингу також враховувалися касові збори стрічок, фестивальні нагороди та участь у міжнародних проєктах.