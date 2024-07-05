Це змінило їхні життя: українські актори, які борються з важкими хворобами

Якщо дивитися на екран, де все ідеально в кадрі, здається, що зіркові актори не мають жодних проблем у своєму житті. Яскраві усмішки, бездоганні ролі та чарівний вигляд на червоних доріжках створюють враження, що їхнє життя позбавлене турбот.

Та насправді вони також стикаються з негараздами та важкими хворобами, які змінюють їхнє життя назавжди. Серед таких акторів є Богдан Шелудяк та Катерина Тишкевич.

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Богдан Шелудяк

Богдан Шелудяк, відомий своєю роллю в серіалі "Київ вдень та вночі", а також як ведучий шоу "Хто зверху". Завжди позитивний та усміхнений, він зовсім не виглядає, як людина, яка бореться з важкою хворобою. Однак насправді Богдану діагностували "синдром Гійєна-Барре" – серйозне захворювання, яке кардинально змінило його життя.

Синдром Гійєна-Барре – це рідкісне нервово-імунологічне захворювання, яке вражає периферичну нервову систему. За словами ведучого, цей синдром у більшості випадків невиліковний. Він вбиває імунітет і нервову систему, поступово паралізуючи людину. Це захворювання є серйозним випробуванням, адже його симптоми включають слабкість, відчуття поколювання, а з часом – повний параліч кінцівок.

Довгий час Богдан Шелудяк перебував у лікарні, борючись з наслідками хвороби. Лікування було складним і виснажливим. Поступово його стан почав покращуватися, і він зміг повернутися до нормального життя.

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Катерина Тишкевич

Ще одна українська акторка, яка сьогодні вже відверто говорить про свою хворобу, – Катерина Тишкевич. Раніше акторка розповідала, що не всі знали про її проблему, і це створювало певні труднощі на знімальному майданчику.

Лікарі довго не могли поставити артистці точний діагноз. Це було справжнім випробуванням для Катерини, адже невідомість тільки збільшувала її страждання. Медикам не вдавалося встановити причину її постійних головних болів, що значно ускладнювало пошук ефективного лікування.

Нині ймовірний діагноз Тишкевич звучить так – хронічний соматоформний больовий розлад. Це складне захворювання, яке характеризується постійними болями, що не мають явних фізичних причин. Однією з можливих причин виникнення цього розладу є емоційна травма, а також індивідуальні фізіологічні особливості організму.

Тепер Катерина Тишкевич відкрито говорить про свою хворобу, щоб підтримати тих, хто страждає від подібних проблем. Її історія – це не тільки про труднощі та боротьбу, але й про надію та силу, які допомагають їй жити повноцінним життям, попри хворобу.