5 українських акторів, які відмовилися від співпраці з росіянами ще у 2014 році

У час, коли відбулася анексія Криму та початок війни на Сході України, багато українців відмовилися від співпраці з росіянами. Це стосується не лише громадських діячів, але й представників культурної сфери, зокрема акторів.

У 2014 році одна з найвідоміших українських актрис Римма Зюбіна публічно заявила, що більше не буде зніматися в одному кадрі з акторами з Росії. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, хто зі знаменитостей підтримав таку позицію акторки.

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Римма Зюбіна

У 2014 році Римма Зюбіна офіційно оголосила про своє рішення припинити співпрацю з кіно- та телевиробництвами, пов'язаними з Росією. Це було важливе і символічне рішення, яке підкреслило її принципову позицію щодо агресії Росії проти України. Вона також відмовилася від державного звання "Заслужена артистка", оскільки сприймала його як радянську нагороду, що більше не відповідало її цінностям та переконанням.

Цей крок Римми Зюбіної був одним із багатьох проявів її громадянської позиції та патріотизму. Вона висловила свою підтримку українському народові та чітко позначила свої моральні межі. Її приклад надихнув декількох інших митців на подібні рішення.

Ірма Вітовська

Упродовж довгих років Ірма проявляла політичну активність, з першими проявами вже з 2004 року. Саме тоді вона підтримувала Помаранчеву Революцію та віддавала свій голос на користь Віктора Ющенка. У 2012 році вона брала активну участь і виступала як активістка на Мовному Майдані. У період 2014 року Ірма приєдналася до активістів Революції Гідності.

Після ворожої агресії Росії проти України, Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками й на сьогодні може пишатись своєю однозначною позицією.

На сьогодні усі свідомі актори обрали правильний шлях і відмовились від російського ринку. Хоча також є зрадники, які обрали для життя країну окупанта. Проте у 2014 році лише 5 українських акторів відмовились від співпраці з російськими партнерами. Окрім Римми Зюбіної та Ірми Вітовської, це також зробили Ахтем Сеітаблаєв, Ада Роговцева та Вікторія Білан-Ращук. І всі вони не помилились. На сьогодні ці артисти повинні пишатися своїм вибором.