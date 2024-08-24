На передовій і в тилу: як українські актори та режисери борються за Незалежність сьогодні

Велика війна, яку розв'язала Росія проти України, досі триває, не лишаючи осторонь жодної сфери життя. На передовій та в тилу, наші найкращі сини й доньки борються за суверенітет держави.

У 33-тю річницю Незалежності України редакція Кіно 24 розповість про наших акторів, які також не залишились осторонь цієї боротьби. Деякі з них залишили сцену та світ кіно, аби взяти до рук зброю і захищати рідну землю. Інші ж поставили на перше місце волонтерську допомогу, надаючи всі можливі ресурси й підтримку тим, хто цього потребує.

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Як українські актори борються за Незалежність України сьогодні

Анастасія Пустовіт

Акторка волонтерить практично без перепочинку, працюючи без вихідних і відпусток. Вона відкрито зізнається, що іноді відчуває заздрість до тих, чиї чоловіки залишилися вдома і не пішли на фронт. Також вона заздрить тим, хто має змогу продовжувати займатися своєю професією, адже сама поставила акторську кар'єру на паузу. Її робота зараз – це допомога країні та людям, і вона віддала їй весь свій час і сили.

Анастасія також задумувалася над тим, щоб приєднатися до військових, але на цей момент її відмовляє від такого кроку коханий хлопець. Він підтримує її рішення допомагати через волонтерство, проте поки що намагається утримати її від радикальнішого кроку – вступу до війська.

Андрій Федінчик

Андрій Федінчик прийняв рішення йти воювати ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли війна лише починалася, актор, не вагаючись, вступив до армії як доброволець, розуміючи, що його місце на фронті.

Його дружина, акторка Наталка Денисенко, зізнавалася, що намагалася вмовити Андрія залишитися, але він був непохитним у своєму виборі. Рішучість і бажання Андрія захищати країну стали для нього пріоритетом, і жодні аргументи не змогли змінити його думки.

Наразі Андрій рідко буває вдома, оскільки більшу частину часу він проводить на службі.

Дмитро Сова

Дмитро Сова – відомий український актор, який здобув популярність завдяки своїй участі в понад 70 фільмах і серіалах. Серед його найвідоміших робіт такі проєкти, як "За законами воєнного часу", "Офіцерські дружини", "Острів непотрібних людей" та інші. Акторська кар'єра принесла йому визнання та любов глядачів, однак з початком війни Дмитро вирішив змінити кіносценарії на реальні битви за свободу своєї країни.

Замість гриму та знімальних костюмів він тепер носить військову форму, а реквізити та знімальний майданчик замінили фронт і зброя в його руках. Спершу Дмитра відправили до навчального центру, де він швидко довів свою готовність до відповідальності й був призначений заступником командира взводу.

Важливим складником його лідерства стала тактика, заснована на рівноправних відносинах із бійцями. Дмитро свідомо уникав позиціювати себе як "зірку", від якої всі мають беззаперечно виконувати накази. Замість цього він ставився до своїх товаришів по зброї як до рівних, прагнучи створити атмосферу взаємоповаги та підтримки, що допомогло зміцнити бойовий дух і згуртованість його підрозділу.

Серед українських акторів, які також воюють також є: Максим Девізоров, Гарік Бірча, Олександр Печериця, Олексій Тритенко, Володимир Ращук, Сергій Філімонов, Руслан Пахомі та чимало інших.

Дар'я Легейда

Велика війна кардинально змінила життя та плани акторки Дар'ї Легейди. Чоловіки, які були найважливішими у її житті, тепер не поряд – вони воюють, захищаючи Україну на передовій. Дар'я також не стоїть осторонь: попри те, що не змогла піти на фронт, вона активно займається волонтерською діяльністю, організовує збори для українських воїнів, допомагаючи забезпечувати їх усім необхідним.

Дар'я зізнається, що не раз замислювалася про те, щоб узяти до рук зброю та приєднатися до своїх чоловіків на фронті. В інтерв'ю актриса розповіла, що морально вже готова стати до лав захисників України, однак здоров'я не дозволяє здійснити цей намір. За словами Дар'я, вона постійно думає про можливість піти воювати, але її стримує стан здоров'я, зокрема проблеми з коліном.

Попри це, актриса наголошує, що якщо ситуація складеться таким чином, що не залишиться інших варіантів, вона готова стати до бою.

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Ада Роговцева

Ада Роговцева – не лише видатна акторка і професіоналка своєї справи, але й справжня патріотка України. Ще з 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти України, вона рішуче підтримувала свою Батьківщину, активно висловлюючись проти окупаційної політики та допомагаючи українським військовим.

Її незламна позиція лише зміцніла після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ада Роговцева не залишилася осторонь – вона негайно кинулася допомагати нашим захисникам, підкріплюючи свої переконання діями.

Попри свій вік, акторка продовжує виступати в театральних виставах, і робить це з великою вдячністю до українських військових, без яких її сцена не була б можливістю для вираження творчості.

Неодноразово Роговцева публічно висловлювала подяку українським захисникам та захисницям, які своєю відвагою забезпечують мирне життя і зберігають можливість культурного життя в Україні. Вона навіть звернулася до глядачів із проханням не приносити квіти на її вистави, а витрачати ці гроші на допомогу українському війську, підтримуючи боротьбу на передовій.

Олег Сенцов

Олег Сенцов, український режисер, письменник і громадський діяч, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відразу приєднався до лав Збройних Сил України. Зараз він служить на передовій у званні молодшого лейтенанта, командуючи штурмовою ротою в складі 47-ї окремої механізованої бригади (47 ОМБр). Його підрозділ діє на найгарячіших напрямках фронту, де точаться жорсткі бої за незалежність і територіальну цілісність України.

Олег Сенцов став не лише воїном, але й голосом правди про війну. Він відкрито та без прикрас висвітлює події з поля бою, показуючи війну такою, якою вона є насправді – жорстокою, складною та руйнівною. Його слова і дії стали важливим джерелом інформації та натхнення для тих, хто продовжує боротися за правду і свободу України.

Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв, невтомний амбасадор кримськотатарської культури та талановитий український режисер, приєднався до лав захисників України відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відомий не лише своїми кінематографічними роботами, але й активною громадянською позицією, він став символом підтримки рідної країни та свого народу у важкі часи.

Звісно, життя – не кіно, тож багато чого виявилось не таким романтичним, як ти собі уявляв. Але якщо ти став на цей шлях, в тебе немає іншого варіанту, як постійно бути готовим. Особливо, коли з’ясувалося, що ти дуже повільно одягаєшся,

– пригадував Сеітаблаєв.

Усі ці актори свідомо обрали шлях боротьби, кожен у своїй сфері, і зробили значний внесок у спільну перемогу. Хтось із них захищає країну на передовій зі зброєю в руках, ризикуючи власним життям, а хтось – використовуючи свою публічність і вплив, організовує допомогу, збирає кошти та забезпечує армію всім необхідним. Незалежно від обраного шляху, всі вони демонструють патріотизм, відвагу й віру в перемогу України.