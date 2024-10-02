Однак 24 лютого 2022 року став віхою, що кардинально змінила ситуацію. Відкрита агресія Росії в Україні змусила українських акторів переглянути свої погляди на життя і професію.

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6 українських акторів, які раніше працювали в російських серіалах

Серед українських акторів, які раніше активно співпрацювали з російською кіноіндустрією, є кілька відомих імен, що знімалися в популярних російських серіалах і фільмах. Проте після початку повномасштабної війни Росії проти України ці зірки переглянули свої рішення і кар'єрні шляхи, вирішивши припинити співпрацю з країною-агресором.

До таких акторів належать:

Катерина Кузнєцова,

Любава Грєшнова,

Міла Сивацька,

Валерія Ходос,

Влад Нікітюк,

Олексій Нагрудний.

Деякі з них жили в Україні, але брали участь у зйомках російських фільмів та серіалів, інші ж навіть перебралися до Росії та активно розвивали свою кар'єру там. Війна, що розпочалася в лютому 2022 року, стала для них переломним моментом, змусивши прийняти рішення на користь України.

Ця зміна стала не лише актом солідарності зі своїм народом, але й важливим кроком у боротьбі за незалежність та майбутнє України. Відмова від участі в російських проєктах для цих акторів є принциповою позицією, що демонструє їхню підтримку рідної країни у важкий період.

Для багатьох із них це рішення стало не просто кар'єрним поворотом, а моральним обов'язком, адже війна торкнулася не лише їхньої професійної діяльності, а й особистого життя.

Наразі всі ці актори активно підтримують Україну в різний спосіб – хтось займається волонтерством, хтось бере участь у благодійних ініціативах, а дехто виступає на міжнародній арені, представляючи українську культуру та інформуючи світ про події в Україні. Вони зробили свій внесок у загальну боротьбу за незалежність, що показує їхню відданість країні й готовність протистояти агресії.