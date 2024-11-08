Стали зрадниками: 2 молоді українські актори, які втекли в Росію і будують життя у пропаганді

В Україні продовжується важка, кровопролитна війна, розв'язана Росією проти України. Війна стала справжнім випробуванням для українського народу, який переживає втрати, страждання та руйнування. Однак, попри всі труднощі, українці не здаються і продовжують боротися за свою незалежність, свободу та гідність.

Про це повідомляє 24 Канал. У цей складний період чимало українських артистів об'єдналися на підтримку українських військових та мирних жителів, які опинилися в зонах бойових дій. Однак, разом із цими проявами патріотизму та підтримки, на жаль, з'являються й інші імена – тих, хто обрав шлях зради.

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Молоді актори, які зрадили Україну

Роман Якимчук

Роман Якимчук – український актор, який виїхав до Росії незадовго до початку повномасштабної війни. Він став одним із тих артистів, хто вибрав продовження кар'єри в країні-агресорці. Проте, його вибір переїхати до Росії та подальша участь у російських проєктах, зокрема разом з акторами, які активно підтримують кремлівський режим, стали предметом обурення серед багатьох українців.

Якимчук не лише продовжував працювати в Росії, а й публічно висловлював свою підтримку війні, що розгорнулася в Україні після 24 лютого 2022 року. Ці висловлювання стали справжнім шоком для багатьох, хто колись захоплювався його творчістю в Україні. В його словах і діях багато хто побачив зраду і відсутність будь-якої солідарності з рідною країною, яка в цей час бореться за своє виживання і незалежність.



Роман Якимчук / Фото Рос. ЗМІ

Гліб Михайличенко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гліб Михайличенко, колишній український актор, спочатку підтримував ЗСУ та активно висловлював свою позицію щодо війни. Однак у 2023 році його вчинок шокував багатьох: з'явилася інформація, що він залишив Україну і виїхав до Росії. Це стало справжнім ударом для багатьох його шанувальників та колег по театральному середовищу.

Михайличенко, який раніше був відомий як талановитий актор і активний громадянин, тепер працює в Росії в компанії, що займається створенням комерційних відеороликів та інтерв'ю. На платформі тікток він представляє себе як "медіатренер по роботі в кадрі", а свою діяльність веде російською мовою. Це не могло не викликати обурення серед українців.

На його сторінці у фейсбук досі вказано, що він працює у Театрі юного глядача на Липках в Києві. Однак театр, де раніше працював Михайличенко, спростував цю інформацію. В офіційній заяві театру йшлося, що актор залишив Україну після завершення роботи в установі й не мав жодного відношення до діяльності театру після свого переїзду.



Гліб Михайличенко / Фото Рос. ЗМІ

Вчинок Гліба Михайличенка, який обрав переїзд до країни-агресора, викликав обурення серед багатьох його колег, українських акторів та представників культурної спільноти. Однією з тих, хто публічно висловив своє невдоволення, стала акторка Римма Зюбіна. Вона зазначила, що її здивувало рішення Михайличенка, адже його родина була тісно пов'язана з українським театром. Його батько – режисер Київського академічного театру юного глядача, а мама – акторка цього ж театру. І ось у 2023 році, коли війна в Україні вже тривала понад рік, Гліб Михайличенко виїхав до Росії.

Як саме Гліб Михайличенко виїхав з України, залишається невідомим, але є всі підстави вважати, що його виїзд міг бути незаконним, оскільки його вчинок викликає сумніви щодо його мотивації та можливих зв'язків з російським режимом. Незалежно від того, як він покинув Україну, його вибір став болючим ударом для української культурної спільноти, і його ім’я тепер асоціюється зі зрадою та підтримкою країни-агресора.