Ще не стали батьками: 6 популярних українських акторів, у яких поки що немає дітей

Останнім часом український кінематограф все більше знайомить нас з молодими акторами, які вже встигли зарекомендувати себе у різноманітних ролях. Ці талановиті люди, які стали справжніми зірками кіно, не лише вражають своїми акторськими здібностями, а й цікавими особистими історіями.

Дехто з них уже знайшов своє щастя в сімейному житті й встиг побудувати стабільні відносини, інші ж ще лише в пошуках своєї другої половинки, сповнені романтичних надій та мрій. Проте, попри цю різницю в особистому житті, їх об'єднує одна важлива спільна риса – поки що жоден з них не став батьком чи мамою.

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Українські актори, у яких немає дітей

Анастасія Цимбалару

Після розлучення з колишнім чоловіком у березні 2024 року, Анастасія вирішила присвятити певний час собі. Цей період самозаглиблення став для неї важливим етапом, коли вона могла зосередитися на власних емоціях і потребах. У стосунках з колишнім чоловіком Анастасія не стала мамою, і це також вплинуло на її рішення переглянути особисті пріоритети.

Наразі знаменитість вже не самотня. У своєму інтерв'ю для Viva! артистка зізнається, що її увага повністю прикута до певного чоловіка. Вона розповідає, як цей чоловік допомагає їй почуватися справжньою жінкою, якою захоплюються, про яку піклуються і яка може розраховувати не лише на себе, але й на підтримку іншої людини. Проте, як зізнається Анастасія, через щільний робочий графік парі доводиться нелегко знаходити час для спільного проведення моментів. Однак вона переконана, що цей період скоро мине, і їх стосунки вийдуть на новий рівень, ставши більш романтичними та гармонійними.

Попри все це, про створення сім'ї та народження дітей поки що не йдеться.

Тарас Цимбалюк

Наприкінці грудня в мережі з'явилися чутки про розставання Тараса Цимбалюка зі своєю обраницею Світланою Готочкіною. Пара перестала публікувати спільний контент, більше не стежить одна за одною в соціальних мережах і навіть припинила вітати одне одного зі святами. Ані Тарас, ані Світлана не коментують ці чутки, але їхня поведінка викликає ще більше підозр, що вони дійсно більше не разом.

Попри те, що Тарас Цимбалюк був у шлюбі та пізніше перебував у щасливих стосунках, актор ще не взяв на себе роль батька. Його кар'єра та особисте життя завжди привертали увагу громадськості, проте, схоже, що наразі він не готовий до нових етапів у стосунках, як, наприклад, батьківство.

Дар'я Легейда

Дар'я Легейда-Сова щасливо перебуває у шлюбі з актором Дмитром Совою. Їхні стосунки пройшли через важкі випробування, зокрема через великі зміни, спричинені війною. Дмитро, як і багато інших українців, став на захист нашої країни, що значно вплинуло на життя подружжя. У цей складний час Дар'я підтримує чоловіка, а їхня сім'я демонструє стійкість і єдність.

Попри важкі обставини, пара не втрачає надії на щасливе майбутнє. Дар'я зізнавалась, що вони з Дмитром мріють про поповнення в родині.

Катерина Кузнецова

Катя Кузнецова щаслива у стосунках з її обранцем, з яким вони підтримують гармонійні та стабільні відносини. Проте наразі пара не планує поповнення в родині.

Катерина зосереджена на розвитку своєї кар'єри, а також на особистому житті, яке дарує їй багато радості та натхнення. Вона активно працює над новими проєктами та займається саморозвитком, що є важливим для неї в даний період.

Подружжя Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова

Акторське подружжя Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова одружились з самого початку великої війни, в умовах важких та непередбачуваних часів. Попри труднощі, які принесла війна, пара зберегла свої стосунки й сьогодні зосереджена на підтримці одне одного та розвитку їхньої сім'ї. Вони активно працюють над кар'єрними досягненнями, намагаючись знайти баланс між професійними обов'язками та особистим життям.

На цю мить не відомо, чи планують актори дітей. Проте з огляду на їхній близький зв'язок і міцні стосунки, можна припустити, що в майбутньому вони можуть стати батьками. Поки що їхній головний фокус – це зміцнення родини та подальший розвиток у кар'єрі, і вони насолоджуються теперішнім етапом життя разом.