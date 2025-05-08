Ладні були змінити сцену на фронт: 3 відомі українські акторки, які готові були піти на передову

У часи війни українські жінки демонструють неймовірну силу й відвагу. Багато хто з них залишає звичне життя, щоб стати на захист своєї країни зі зброєю в руках.

Серед тих, хто був готовий змінити сцену на фронт, – також відомі українські акторки та публічні особи. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку зірок, які зізнавалися, що готові взяти до рук зброю.

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3 відомі українські акторки, які готові були піти на передову

Дар'я Легейда-Сова, Анастасія Пустовіт та Ірма Вітовська – серед тих українських акторок, які серйозно замислювалися про службу на фронті. Кожна з них підтримує Україну по-своєму.

Дар'я Легейда з особливою тривогою чекає на повернення двох найважливіших чоловіків у своєму житті – батька та коханого Дмитра, які нині боронять Україну на передовій. Вона зізнається, що сама була б готова взяти до рук зброю, але через проблеми з колінами не може цього зробити. Тому акторка всі свої сили спрямовує на інформаційну підтримку та волонтерство.

з особливою тривогою чекає на повернення двох найважливіших чоловіків у своєму житті – батька та коханого Дмитра, які нині боронять Україну на передовій. Вона зізнається, що сама була б готова взяти до рук зброю, але через проблеми з колінами не може цього зробити. Тому акторка всі свої сили спрямовує на інформаційну підтримку та волонтерство. Анастасія Пустовіт тимчасово поставила на паузу акторську кар'єру, аби повністю присвятити себе допомозі країні. Вона активно займається волонтерством і підтримує військових та цивільних у складні часи. Акторка зізнається, що серйозно розглядала можливість мобілізації, однак її коханий, який сам нині служить, переконав її утриматися.

Нещодавно Пустовіт поділилася особистою історією боротьби з психічним здоров'ям – вона проходила лікування від важкої депресії, тривожного розладу та ПТСР у психіатричному закладі.

Ірма Вітовська ще на початку повномасштабної війни замислювалася над тим, аби добровільно вступити до лав ЗСУ. Вона щиро хотіла бути корисною на фронті, однак після ретельного обмірковування дійшла висновку, що через проблеми зі здоров’ям не зможе повноцінно виконувати бойові завдання.

Натомість акторка зосередилася на тих сферах, де може бути максимально ефективною – підтримує військових, займається гуманітарними проєктами та використовує свій вплив, аби привертати увагу до важливих тем.