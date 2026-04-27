Українські детективні серіали, про які ви могли забути, але вони варті уваги

Детективи – один із найпопулярніших жанрів. Увагу глядачів, зокрема, привертає заплутаний сюжет.

24 Канал розповість про українські детективні серіали, про які ви могли забути. Обирайте, що дивитися вечорами після роботи.

Українські детективні серіали, про які ви могли забути

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Поліцейського Сергія Бондара перевели з центрального відділку до того, що розташований у віддаленому районі міста. Напарником головного героя стає Петро Дзюба.

Бондар думав, що тепер його служба стане нудною, проте все виявилося зовсім по-іншому. Порядок на ДВРЗ тримає кримінальна банда, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться Сергію побороти злочинне угрупування?

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Полкан"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Після того як опер Павло Сафронов упав у кому, його душа переселилася у пса. Напарник поліцейського – Слава Курочка – єдиний, хто чує його голос.

Кар'єра Курочки у поліції лише розпочинається. Хлопець береться за розслідування злочинів, а його напарником стає пес. Також він намагається завоювати серце своєї колеги Вікторії.

"Полкан": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коп з минулого"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 5.3/10

Сюжет серіалу розгортається навколо капітана поліції Олега Доліна, який вийшов із коми через 20 років. За той час у світі сталося безліч змін, його зокрема заполонили різноманітні гаджети.

У минулому залишилося й щасливе сімейне життя Олега. Його донька подорослішала, а дружина вдруге вийшла заміж. Проте головний герой все ж вирішує почати життя спочатку.

"Коп з минулого": дивіться онлайн анонс серіалу

Нещодавно відбулась прем'єра нового українського серіалу "Підміна". Одного разу до успішної архітекторки Катерини несподівано телефонує сестра-близнючка Ірина, з якою та не спілкувалася роками.

Ірина просить про допомогу, тож її сестра терміново відправляється у Болгарію. Згодом з'ясовується, що вона обманула Катерину. Головна героїня залишається в чужій країні без документів та можливості скоро повернутися в Україну. Ірина у той час руйнує сім'ю та кар'єру своєї сестри.