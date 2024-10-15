4 найкращі українські документальні фільми, які має побачити кожен

Український кінематограф постійно розвивається. Щороку глядачі мають змогу дивитися нові стрічки виробництва рідної країни, які підкорюють серця важливими темами та ідеями.

Кіно 24 розповість про найкращі українські документальні фільми, які варті перегляду. Ці стрічки висвітлюють реальні історії, про які має знати весь світ.

Не пропустіть 7 українських фільмів, які зібрали більш як мільйон доларів у прокаті

"20 днів у Маріуполі"

Фільм висвітлює облогу Маріуполя у 2022 році. На початку повномасштабної війни журналісти, серед яких Мстислав Чернов, Василина Степаненко та Євген Малолєтка, починають документувати злочини росіян у місті. Команда прагне, щоб весь світ дізнався, що насправді відбувається в Маріуполі. Стрічка описує страшну трагедію та жорстокі події у місті протягом 20 днів перебування журналістів там. Смерті дітей, зруйнований пологовий будинок і масові поховання – лише мала частина злочинів, які побачив світ. Цьогоріч цей фільм здобув почесну премію Оскар як "Найкраща документальна стрічка року".

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Мирні люди"

У фільмі глядачі матимуть змогу почути, перехоплені українськими спецслужбами, телефонні дзвінки російських військових. Зокрема, розмови ворога зі своїми рідними, які живуть в Росії. Голоси цивільних матерів, дружин і друзів – показали світовій спільноті спотворений внутрішній світ громадян країни-агресора. Стрічка, яка складається саме з цих перехоплених розмов, досліджує роль пропаганди у вторгненні й порушує питання колективної відповідальності "мирних" окупантів.

"Мирні люди": дивіться трейлер онлайн

"Земля блакитна, ніби апельсин"

У центрі сюжету – історія родини 36-річної Ганни, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, у Красногорівці, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Жінка виховує чотирьох дітей, з якими самотужки переживає усі труднощі. Попри постійні обстріли і загрозу власній безпеці, родина є дуже дружньою і життєрадісною. Мама й діти мають різні захоплення, грають на музичних інструментах і навіть документують своє життя під час війни.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер онлайн

"Яремчук. Незрівнянний світ краси"

Цей фільм розповідає про життєвий і творчий шлях української естрадної зірки Назарія Яремчука. У стрічці зображені найголовніші етапи становлення співака як артиста – від світових турів до переслідування КДБ. Завдяки унікальним архівним матеріалам, наданим родиною співака, глядачі можуть побачити рідкісні кадри виступів "Смерічки", знімання першого українського мюзиклу "Червона рута" та особисті моменти з життя виконавця. "Яремчук. Незрівнянний світ краси" було створено за ініціативи та фінансування Марії Яремчук. До його виходу співачка також спродюсувала альбом Re: Yaremchuk, в якому зібрані кавери на пісні Назарія, за участі відомих артистів.

"Яремчук. Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

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