Нові українські фільми вже можна подивитись на Netflix

Гарна новина для кіноманів – на платформі Netflix доступні до перегляду нові українські стрічки. Та варто зазначити, що вони переважно доступні лише для тих, хто живе в Україні, а не за кордоном.

Та все ж, якщо у вас є підписка, і ви шукаєте український контент, то 24 Канал підкаже, що вже можна подивитись.

Не пропустіть Найкращий мультфільм усіх часів, який обов'язково треба подивитись

"Коли ти розлучишся?", 2026

Рейтинг IMDb: 3,8

Ксенія виходить заміж. Проте святкування несподівано зривається, а наречена та її подруга Лора опиняються в Болгарії. Наречений зникає у найважливіший момент весілля, що стає шоком не лише для його коханої, але й для гостей. Марк працює агентом Інтерполу, тому змушений негайно діяти, коли викрадають легендарний діамант.

"Коли ти розлучишся?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усі відтінки спокуси", 2026

Рейтинг IMDb: 3,5

Події фільму розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось – її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн тизер фільму

"Ну мам", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Стрічка показує різні типи стосунків між матерями та дітьми. Автори зібрали кілька історій, що переплітаються між собою. Взагалі тут слова зайві, адже фільм просто треба сісти й подивитись, щоб відчути атмосферу, коли всі не раз у житті говорили популярну фразу "ну мам".

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

Який серіал зараз дивляться українці на Netflix?

Днями відбулась прем'єра серіалу "Берлін і Пані з горностаєм". Події серіалу розгортаються у Севільї. Герцог Малаги доручає Берліну та його команді викрасти картину Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм". Проте справжня ціль злочинців – він та його розкішна дружина.