5 українських фільмів, які беруть участь у нацвідборі на Оскар-2024

Українська кіноакадемія завершила приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію Оскар у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. УОК отримав 5 заявок.

До списку увійшли повнометражний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір", документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", "Залізні метелики", "Терикони" Тараса Томенко

та "ШТТЛ". Про кожен з цих фільмів розповідаємо нижче.

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"Памфір"

Події у фільмі розгортаються на Заході України перед настанням традиційного карнавалу Маланка. Памфір повертається до свого рідного міста після тривалої відсутності, щоб знову об'єднатися з родиною. Глибока родинна прив'язаність Памфіра має побічні наслідки й змушує його обрати ризикований шлях, який може мати страшні наслідки.

"Памфір": дивіться трейлер

"20 днів у Маріуполі"

Фільм розповідає про те, як Маріуполь пережив перші тижні російського вторгнення в Україну. Він охоплює гуманітарну катастрофу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер

"Залізні метелики"

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Стрічка присвячена подіям 2014 року – коли росіяни збили у небі над Донеччиною боїнг, що виконував рейс MH17.

"Залізні метелики": дивіться трейлер

"Терикони"

Насті було шість років, коли три ракети, випущені російською армією, влучили її будинок в новорічну ніч 2015 року. Вона вижила, але втратила свого батька, дитинство і віру в життя. Для таких дітей, як вона, війна стала чимось буденним, пейзажем за вікном. Проте Настя не припиняє мріяти – про новий будинок, собаку, – і продовжує писати листи Діду Морозу з проханням повернути їй батька.

"Терикони": дивіться трейлер

"ШТТЛ"

Фільм розповідає про життя єврейського містечка напередодні операції "Барбаросса". Його знімали в Україні за пів року до російського вторгнення у 2022 році.

"ШТТЛ": дивіться трейлер

Нинішній склад УОК, обраний рейтинговим голосуванням членів Української кіноакадемії у 2022 році на два роки, включає 11 членів та діє згідно з Регламентом: