Українські фільми про кохання, які ви могли не бачити

Якщо ви ще не бачили українських фільмів про кохання, то чому б не зробити це у День святого Валентина. Ми, українці, дуже любимо кохати. І де, як не в наших стрічках, ми побачимо найжиттєвіші історії.

Ми зібрали для вас підбірку з 8 найрізноманітніших українських стрічок про кохання. Всі вони унікальні та відрізняються між собою, тож абсолютно кожен неодмінно знайде собі історію до душі.

До теми Історичні фільми про кохання: 8 романтичних стрічок, які перенесуть вас у минуле

"Помаранчеве небо" – 2006

Події фільму режисера Олександра Кірієнка розвиваються на тлі Помаранчевої революції, у 2004 році. 2 зовсім різні історії життя людей переплітаються між собою у Києві. Іванна – студентка, небайдужа до долі країни, яка фактично вже живе на майдані. Дівчина раптово увірвалась в життя Марка, сина губернатора області. У хлопця вже заплановане майбутнє – навчання за кордоном, забезпечена наречена. Здається, його не турбує нічого окрім матеріальних благ. Але все змінюється, коли він починає проводити час з активісткою. Тим часом події на майдані починають загострюватись.

Фільм "Помаранчеве небо": дивіться трейлер

"Моя бабуся Фані Каплан" – 2016

У паризькому передмісті Сент-Женев'єв де Буа доживає останні дні київська журналістка Марина, яка читає щоденник своєї бабусі Фані Каплан. Вона дізнається драматичну історію кохання Фані Каплан до чоловіка, якого звуть Віктор Гарський. Він постійно використовував її у своїх політичних іграх. Також, паралельно з цим, Марина дізнається про роман Фані з братом Володимира Леніна – Дмитром. Фільм режисерувала Ольга Дем'яненко.

Рейтинг IMDb: 6,4

Фільм "Моя бабуся Фані Каплан": дивіться трейлер

"Такі красиві люди" – 2013

Подруги Марта та Люба вирішили втекти від метушні великого міста та пожити на березі моря якнайдалі від людей. Люба має доброго чоловіка і восьмирічного сина, натомість Марта – самотня жінка, яка пережила невдалий шлюб. Здається, їм комфортно та весело жити усім разом, але Марті не вистачає тепла. Так вона знаходить невдаху-письменника Івана, який взагалі втратив вірив у кохання. Режисер стрічки – Дмитро Мойсеєв.

Рейтинг IMDb: 8,1

Фільм "Такі красиві люди": дивіться трейлер

"Гуцулка Ксеня" – 2019

Романтичний мюзикл режисерки Олени Дем'яненко переносить нас у 1939 рік. Американець українського походження Яро приїхав до Ворохти, щоб одружитися з українкою. Адже батько поставив йому ультиматум – якщо він цього не зробить, статків не отримає. По приїзду Яро знайомиться з Ксенею, яка полонила його серце. Тим часом до окупації Західної України більшовиками залишилось всього декілька тижнів.

Рейтинг IMDb: 7,2

Фільм "Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер

"Мамай" – 2003

Якщо вам подобається історія Ромео і Джульєтти, то фільм українського режисера Олеся Саніна "Мамай" – ідеальний варіант для перегляду. Сюжет створений на основі українського та кримськотатарського фольклору. Козака-утікача, який перебуває при смерті, рятує вродлива татарська жінка. І він не може неї не закохатись.

Рейтинг IMDb: 6,9

Фільм "Мамай": дивіться трейлер

"Украдене щастя" – 2004

Це чотирисерійний мінісеріал режисера Андрія Дончика. Сюжет створений за мотивами однойменної п'єси Івана Франка, лише перероблений на сучасний лад. Так, події розгортаються на Західній Україні на початку 2000-х років. І хоч світ змінився, людські пристрасті залишилися незмінними. В основі сюжету – безвихідний і трагічний любовний трикутник, в якому опинились молода вчителька Анна, її чоловік Микола та її перше кохання Михайло. Якщо ж ви читали п'єсу Івана Франка й переймаєтесь, що знаєте фінал, то можемо вас запевнити, що він переписаний.

Мінісеріал "Украдене щастя": дивіться трейлер

"Для домашнього огнища" – 1992

Ще один фільм за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Режисер Борис Савченко екранізував історію щасливого подружжя Анелі та Антона Ангаровичів. Вони кохають одне одного, у них зростають діти й вони на все готові заради "огнища" своєї ім'ї. Але служба Антона у Боснії та кримінальні справи Анелі перевернули їхнє життя з ніг на голову.

"Для домашнього огнища": дивіться фільм

До теми Ідеально для вікенду: 9 фільмів, які створять романтичну атмосферу

"Оранжлав" – 2013

Це українська мелодрама режисера Алана Бадоєва про кохання Каті й Романа у дні Помаранчевої революції. На початку стрічки герої здали аналізи на СНІД й за умовами містичної гри не повинні виходити з квартири до того, як помре її господар. Адже за це герої отримають непоганий грошовий приз. За вікном йде революція, але Роман не може вийти з квартири та зафіксувати її на камери свого об'єктива. Єдиний зв'язок із зовнішнім світом – листи, які кидають під двері. Картина свого часу отримала неоднозначні відгуки, але подобається чи ні – вирішувати вам.

Рейтинг IMDb: 6,7

Фільм "Оранжлав": дивіться трейлер