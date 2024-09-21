Від паралімпійської чемпіонки до Лобановського: 5 українських фільмів про спортсменів

Спорт – це не тільки кров й піт. За кожною перемогою або невдачею стоїть ціла історія. Історія становлення спортсмена, історія його падінь, історія його відносин з тренером й багато іншого.Український спорт зберігає в собі сотні історій, достойних кіноекранізацій, аби про них почуло якомога більше людей й, можливо, також надихнулись на нові перемоги.

Українське кіновиробництво, на відміну від Голлівудського, тільки почало перетворювати ці неймовірні історії у фільми. Однією з таких стрічок є "Фрагменти льоду", яка з'явиться на великих екранах України з 26 вересня. Кіно 24 та кінокомпанія "Артхаус Трафік" підготували список фільмів про українських спортсменів.

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Фільми про спорт

"Фрагменти льоду"

Режисеркою цієї документальної стрічки виступила Марія Стоянова. Її батько був фігуристом колись усесвітньо відомого українського ансамблю "Балет на льоду", часто гастролював за кордон і знімав своє життя на камеру в часи Перебудови. З архівів батька Стоянова створила стрічку "Фрагменти льоду", яка розповідає історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та свого суспільства в Україні.

"Фрагменти льоду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Nice Ladies"

Ще один документальний фільм, який розповідає про найстаршу в Україні команду з чирлідингу. Жінки 50+ з Харкова готуються виступити на чемпіонаті Європи та руйнують різноманітні стереотипи про жінок старшого віку. Стрічка розповідає не тільки про підготовку до змагання, а й про те, як учасниці команди по-різному проживають досвід повномасштабно війни в Україні, яка розпочалась у 2022 році. Тому що частина команди опинилась за кордоном, а частина у рідному Харкові.

"Nice Ladies": дивіться онлайн трейлер фільму

"Штангіст"

Це дебютна короткометражна художня стрічка українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, відомого за фільмом "Памфір". Фільм розповідає про спортсмена-важкоатлета який, що готується до престижного міжнародного чемпіонату. Паралельно він намагається впоратися із психологічними складнощами що виникають у стосунках з близькими людьми. Майже усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори.

"Штангіст": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пульс"

Це художня стрічка, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає про Паралімпійську чемпіонку 2008, 2012 і 2016 років – Оксану Ботурчук. Сценаристами стрічки виступили Максим Черниш та Ярослав Войцешек (автор "Мавки" та "Конотопської відьми"). Фільм вийшов у прокат влітку 2021 року й отримав низку міжнародних нагород.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лобановський Назавжди"

Документальна стрічка 2016 року виробництва, яка розповідає історію життя видатного тренера футбольного клубу "Динамо" та збірної України. Основою для стрічки виступили архівні матеріали, розповіді футболістів, тренерів та футбольних функціонерів.

"Лобановський Назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

Своїми історіями для фільму поділились Андрій Шевченко, Олег Блохін, Мішель Платіні, Сергій Ребров та багато інших відомих людей. Світова прем'єра стрічки відбулася 12 червня 2016 року на Шеффілдському міжнародному документальному кінофестивалі.