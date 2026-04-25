3 українські фільми, які вартують кожної хвилини

Серед українських фільмів є чимало тих, які точно варто подивитися кожному. Це приклади якісного вітчизняного кінематографа, який сміливо може конкурувати з Голлівудом.

Кілька таких стрічок назвала акторка Валерія Ходос в інтерв'ю 24 Каналу. Зірка фільму "Втомлені", прем'єра якого відбудеться в кінотеатрах вже 7 травня, поділилась улюбленими стрічками, які любить передивлятись.

Теж цікаво 5 нових українських серіалів, які не захочеться ставити на паузу

Які українські фільми радить подивитись Валерія Ходос?

Валерія наголосила, що їй дуже близькі глибокі драми. Орієнтиром чесності в акторському існуванні для неї є "Як там Катя". Це історія Анни – лікарки швидкої допомоги, яка самостійно виховує 12-річну доньку Катю. Однак раптово жінка опиняється перед дилемою, яка підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, яке взагалі немає меж.

Великою гордістю українського кінематографа та дуже сильною роботою на всіх рівнях Валерія вважає "Памфір". Головний герой Леонід на зимові свята повертається до рідного буковинського села з заробітків. Дружина вмовляє чоловіка не їздити більше нікуди, та й син Назар не хоче відпускати батька й намагається спалити його документи. Через необережність підлітка спалахує пожежа й Леонід обіцяє компенсувати всі збитки. Грошей потрібно чимало, тож Леонід згадує той час, коли він був відомий як контрабандист Памфір.

Також Валерія залишилась під сильними враженнями від фільму "Ти – космос", який став справжнім відкриттям минулого року. Це дуже світла, чесна історія з тонким гумором, яка привела в кіно багатьох глядачів та вкотре довела, що український кінематограф – це про світовий рівень.

Які українські фільми зараз є в кіно?

23 квітня відбулася прем'єра українського повнометражного фільму в стилі тактичний екшн-трилер від режисера Любомира Левицького "Кіллхаус". В основі цієї картини лежить реальна історія першого у світі порятунку дронами, де сімейна цивільна пара та відома американська журналістка потрапляють в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ 3 ОШБр, СБУ та ГУР.