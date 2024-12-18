Два українські фільми можуть поборотись за Оскар-2025: про які стрічки йдеться

17 грудня Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-листи у 10 категоріях на здобуття 97-ї премії Оскар-2025. У цьому престижному списку є дві українські документальні стрічки, які отримали визнання на міжнародному рівні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт кіноакадемії. Це важливий крок для українського кінематографа, що свідчить про високий рівень його розвитку та світове визнання.

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Яку українські фільми увійшли до шорт-листів премії Оскар-2025

"Порцелянова війна"

Документальний фільм "Порцелянова війна" Брендана Белломо та Слави Леонтьєва змагатиметься за премію Оскар у категорії "Документальний повнометражний фільм". Цього року в цій категорії було подано 169 фільмів, з яких лише 15 отримали можливість потрапити до шорт-листа.

Стрічка розповідає про трьох українських художників: Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які залишалися в Харкові під час повномасштабного вторгнення Росії. Місто, що з першого дня війни стало об'єктом постійних ракетних обстрілів, стало фоном для їхнього життя і творчості.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм показує, як митці не тільки борються з ворогом за допомогою зброї (Слава Леонтьєв також був військовим), а й через мистецтво. Вони створюють порцелянові вироби, які використовують для прикрашання зруйнованих будинків, перетворюючи їх на символи незламності та надії.

"Порцелянова війна" не лише про мистецтво, а й про силу духу, стійкість і здатність змінювати світ, навіть коли навколо панує війна.

"Одного разу в Україні"

У категорії "Документальний короткометражний фільм" до шорт-листа потрапила стрічка "Одного разу в Україні" Бетсі Вест та Ерла Мака. Цей фільм створено у ко-продукції України та США і розповідає історію війни в Україні через очі дітей.

Фільм показує, як діти, попри руйнування та жахи війни, продовжують жити, зберігаючи креативність та фантазію. Вони трансформують зруйновані ракетами двори та дитячі майданчики, створюють казки, у яких овочеві армії перемагають російських загарбників, та продовжують традиції української музики й танців у розбомблених студіях. Це не лише історія про стійкість та надію, а й про неймовірну здатність дітей адаптуватися до нових реалій та зберігати віру в краще майбутнє навіть в умовах війни.

"Одного разу в Україні": дивіться онлайн трейлер фільму

Номінантів на премію Оскар визначать 17 січня 2025 року. Члени Академії голосуватимуть за переможців номінацій з 11 до 18 лютого 2025 року, а церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року в легендарному театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.