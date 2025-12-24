Українські фільми, які варто подивитися у Святвечір

Уже сьогодні, 24 грудня, усі українські сім'ї сядуть за один стіл у передчутті народження Ісуса Христа. 12 пісних страв, родинна коляда, ялинка, яка блимає яскравими вогниками – це найменше, що потрібно для свят, головне – щоб нікого не бракувало за столом.

Якщо вам захочеться продовжити час у родинному колі, то можна обрати перегляд тематичних українських фільмів, які створять додатковий затишок у період Різдва, пише 24 Канал.

Українські фільми на Святвечір

"Вечори на хуторі біля Диканьки", 1961

Багато хто може ставитись до цього фільму неоднозначно, адже він був знятий у часи СРСР і на кіностудії Горького. Та ми вирішили внести цю кінокартину до списку з кількох причин. По-перше, повість "Ніч перед Різдвом" належить українському письменнику – Миколі Гоголю, і зовсім не російському, як про це люблять писати медіа країни-агресорки. По-друге, у фільмі та й творі події розиваваються в українському селищі Диканька, що на Полтавщині. По-третє, можна побачити українське вбрання та традиції на Різдво, а також почути українську мову.

За сюжетом, коваль Вакула намагається добитись серця коханої Оксани. Дівчина ставить умову, якщо він зможе дістати такі туфлі, як у цариці, то вона вийде за нього заміж. Спершу парубок опустив руки, та пізніше зрозумів, що заради коханої піде на будь-який вчинок.

"Вечори на хуторі біля Диканьки": дивіться фільм онлайн

"Памфір", 2022

Рейтинг IMDb: 7,4

Події фільму розгортаються у прикордонному буковинському селі напередодні традиційної Маланки. Леонід, на прізвисько Памфір, повертається додому з-за кордону. Та його син втрапляє у халепу, і щоб розв'язати ситуацію, потрібно багато грошей. Через це голова родини вирішує повернутись до кримінального минулого – зайнятись контрабандою.

Чим далі він заходить, тим глибше опиняється перед вибором між законом, родиною та власною честю.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди S Миколая", 2018

Рейтинг IMDb: 5,8

Напередодні Дня Святого Миколая батьки разом із дітьми, Артемом і Софією, їдуть у Карпати. Та їхнє родинне щастя вже давно дало тріщину. Та все змінюється, коли вони випадково знайомляться з загадковим чоловіком на ім'я Святий Миколай, який зовсім не схожий на казкового персонажа з листівок.

Разом герої потрапляють у низку кумедних і зворушливих пригод, що вчать дітей довірі, доброті та вірі в чудо.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тільки диво", 2019

Рейтинг IMDb: 6,2

Хлопчик Северин разом із сестрою Анікою вирушають у вир пригод, щоб врятувати хворого батька. Діти вирушають у мандрівку у переддень свята Миколая, потрапляють у різні ситуації, а щонайважливіше – знаходять кохання та дружбу.

"Тільки диво": дивіться онлайн трейлер фільму

Що ще можна подивитись на Святвечір: