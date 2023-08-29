Історії про дорослішання та хіт Параджанова: українські фільми на Венеційському кінофестивалі

У середу 30 серпня на острові Лідо стартує найстаріший кінофестиваль у світі – Венеційський. Його заснували у 1932 році й проводять щорічно.

У програмі покажуть чимало українських фільмів, серед яких щемка історія про дорослішання режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди", імерсивний проєкт "Перша доба", культовий фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" та стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія". Венеційський кінофестиваль триватиме до 9 вересня.

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Україна на Венеційському кінофестивалі 2023

"Назавжди-назавжди"

У рамках цьогорічного фестивалю покажуть перший фільм режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди" – дивовижна історія про процес дорослішання. Події відбуваються в Києві наприкінці 1990-х років: Тоня переходить зі школи в центрі міста до школи в спальному районі, де приєднується до компанії безтурботних підлітків. Разом вони вирушають у пошуках пригод та неприємностей у передмістях пострадянського Києва.

Режисерка ділиться, що ця стрічка є "піснею про кохання, присвяченою збентеженим підліткам кінця 1990-х, які виросли в умовах пострадянської руїни й добре засвоїли правило – якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш". Сценарій був створений у співпраці з режисеркою Мариною Степанською ("Стрімголов").

"Назавжди-назавжди": дивіться трейлер фільму

"Доба перша"

Під час фестивалю буде представлена прем'єра імерсивного проєкту під назвою "Перша доба", який має за мету за допомогою віртуальної реальності перенести глядачів у події першого дня повномасштабного російського вторгнення. Цей проєкт ґрунтується на реальних історіях людей. Глядач зможе оглянути будинки в Бородянці та Бучі, що постраждали від обстрілів окупантів. Разом зі значною кількістю воєнних артефактів, будівлі були скановані та відтворені у віртуальному просторі. Режисером відеопроєкту є Валерій Коршунов, а продюсеркою – Світлана Коршунова. Проєкт "Перша доба" переміг на Biennale Cinema College у 2023 році.

Кадр з фільму "Доба перша" / FIRST DAY

"Тіні забутих предків"

У рамках програми Venice Classics на цьогорічному Венеційському кінофестивалі планується показ легендарної української стрічки "Тіні забутих предків" (1965 рік) від Сергія Параджанова. На фестивалі буде представлена реставрована версія фільму, яка була відновлена у 2012 році. Це ініціатива кінокритика Андрія Алферова та Довженко-Центру.

Андрій Алферов, у своєму фейсбуці зазначав, що "Тіні забутих предків" через радянську дійсність ніколи не мали можливості потрапити на фестиваль рівня "А", як Мар-дель Плато, Салоніки чи навіть Рим. Нарешті, це історичне непорозуміння виправлено.



Кадр з фільму "Тіні забутих предків" / Кіностудія Довженка

"Фотофобія"

Спільний фільм виробництва Словаччини, Чехії та України покажуть у програмі Giornate degli Autori на Венеційському кінофестивалі. "Фотофобія", знята режисерами Іваном Остроховським та Павлом Пекарчиком, розповідає історію 12-річного хлопчика на ім'я Нікі, який разом з родиною переховується на станції харківського метро, щоб уникнути жахливої війни. Для Нікі та його сім'ї денне світло стає символом небезпеки, тому їм заборонено виходити назовні. Проте, зустрівши на шляху 11-річну Віку, Нікі розкриває перед собою новий світ.

Кадр з фільму "Фотофобія" / Arthouse Traffic

Попри страйк акторів та сценаристів у Голлівуді, у програмі Венеційського кінофестивалю чимало цікавих фільмів, які вартують уваги: