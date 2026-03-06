Сміятиметесь від душі: 3 українські комедійні серіали для гарного настрою

Робочий тиждень закінчився, тож можна відпочити. Поки на вулиці гарна погода, варто гуляти, а от вечори можна проводити за переглядом фільмів та серіалів.

24 Канал склав список українських комедійних серіалів, які можна подивитися на вихідних. Якщо хочете посміятися від душі, то обов'язково зберігайте наш матеріал.

Не пропустіть 4 найочікуваніші українські серіали, які вийдуть цієї весни

Які українські комедійні серіали подивитися?

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 6.1/10

У центрі сюжету – харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода, який починає керувати командою новобранців. Він має навчити їх затримувати злочинців, комунікувати з людьми й знаходити до них підхід. Головні герої переживають багато кумедних ситуацій, і кожен епізод супроводжується гумором.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сергій Бондар раніше працював опером у центральному відділу. Проте йому довелося перевестися у відділок віддаленого району міста. Чоловік думав, що на нього чекає нудне життя, але очікування не справдились.

Бондар має справу з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться головному герою побороти злочинне угрупування?

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Вітя Василенко родом з міста Лубни й працює на СТО свого батька, але захоплюється психологією. Хлопець закінчив заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту і тепер хоче допомагати іншим.

Головний герой починає консультувати людей на роботі. Мешканці міста щодня діляться з Вітею власними тривогами, комплексами та забобонами, а він намагається їм допомогти.

Також Василенко має зробити складний вибір: залишитися в рідному місті чи поїхати до Києва і розвиватися. До того ж батько не розуміє захоплення сина психологією і хоче, аби той продовжив його справу.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які українські серіали можна подивитися за ніч?