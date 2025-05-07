Не лише "Спіймати Кайдаша": 3 українські серіали, які змушують сміятися

"Спіймати Кайдаша" – один з найпопулярніших українських комедійних серіалів, які глядачі обожнюють переглядати знову й знову. Та серед українського кіно є й інші вдалі комедії, що подарують гарний настрій та змусять сміятися.

Українські комедійні серіали стрімко набирають популярності в останні роки. Вони дотепно висміюють буденність, показують колоритних героїв і влучно відображають сучасні реалії, пише Кіно 24.

До слова У мережі завірусився український серіал, який доступний для перегляду онлайн безплатно

"Встигнути до 30"

Рік виходу: 2023 – 2024

Кількість серій: 2 сезони, 32 епізоди

У центрі сюжету – три героїні, які випадково зустрічаються в одному місці в Києві у день народження. Кожній з них виповнюється 29 років. Для дівчат це стає своєрідним символом – час кардинально змінювати своє життя до 30 років.

Героїні показують глядачеві, що цифра у паспорті – це тільки умовність. Але вона може надихнути на нові звершення та успіхи.

"Встигнути до 30": дивіться трейлер онлайн

"Подорожники"

Рік виходу: 2019

Кількість серій: 16

Ірина та її чоловік Анатолій відкривають придорожній кафе-мотель "Подорожник". Вони вклали в цей бізнес усі заощадження, і не дарма, адже справа виявилась прибутковою.

Та раптом навпроти з'являється ще один заклад Piantaggine (з італійської – теж "Подорожник"), господаркою якого є Сусанна – колишня знайома Ірини, яка певний час жила в Італії. Так між закладами починається шалена конкуренція.

"Подорожники": дивіться трейлер онлайн

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Рік виходу: 2020

Кількість серій: 12

Це пригодницька комедія з елементами екшну. Події цього серіалу розгортаються у XVI столітті. Хлопець Іван хоче вкрасти коштовності у московського царя, щоб викупити матір з турецького полону.

До рук Івана потрапляє магічна сережка, яка робить людину непереможним. Але вона дивом опиняється на Запорізькій Січі. Тепер у хлопця ще більше завдань – повернути сережку, врятувати матір та подолати ворога.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться трейлер онлайн