Українські фільми, про які думали, що вони російські

В Україні до повномасштабної війни знімали доволі багато російськомовних фільмів. Найчастіше ці фільми знімали спільно, а до зйомок залучали українських та російських акторів.

Відома українська режисерка Оксана Байрак до багатьох своїх фільмів залучала акторів з Росії, тож видавалось, що ці фільми не українські, пише 24 Канал.

До теми Українські серіали, про які думали, що вони російські

Здебільшого це робилося для того, щоб продавати фільми країні-агресорці та показувати по телебаченню широкій аудиторії. Багато акторів зараз відмовилися від співпраці з росіянами, однак серіали та фільми все одно залишилися у вільному доступі. Розповідаємо, які з них є українськими, але всі думали, що це фільми Росії.

Асистентка

Режисер: Максим Мехеда

Головна героїня Настя, яку грає українська акторка Дарія Легейда, - миловидна, приємна та завжди усміхнена дівчина, однак незаміжня. У свої 29 років дівчина розплющує очі на ілюзії в яких жила та починає дивитися на реальність. Перед нею в житті постають певні питання, на які їй належить відповісти, щоб відновити впевненість в собі.



Кадр з фільму "Асистентка"

Ледарі

Режисер: Оксана Байрак

Молода жінка Ліза Арсеньєва, яку грає Ольга Сумська, потрапляє в екстремальну ситуацію. Її переслідують кримінальні структури, а її друзі відбирають в неї все до копійки. Її починають звинувачувати в махінаціях та викраденні 50 мільйонів доларів, в яких замішаний її зниклий чоловік.



Кадр з фільму "Ледарі"

Хочу дитину

Режисер: Оксана Байрак

Головна героїня Валерія Устинова у своїх 40 років працює коректором у глянцевому журналі. У неї нестабільне матеріальне становище, відсутність дітей і спогади про невдалий шлюб. У відчаї вона йде на важливий крок – розпочинає зміни у своєму житті.



Кадр з фільму "Хочу дитину"