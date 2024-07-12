3 найкращі українські мінісеріали, які можна подивитись за вечір

Наближаються спекотні вихідні, саме час підготуватись до найкращого проведення часу. Якщо не хочеться засиджуватись вдома, варто обирати для перегляду найцікавіші мінісеріали, які можна подивитись всього за день.

У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список таких стрічок. Це різні, драматичні, цікаві історії, які точно не залишать вас байдужими.

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"Сага"

Історія родини Козаків розпочинається перед Першою світовою війною. Протягом століття цій родині, так само як і Україні в цілому, доводиться переживати всі випробування і біди, що спіткали країну.

У серіалі "Сага" показані найвизначніші події української історії XX століття: війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупація Києва у 1941 році, катастрофа на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР, проголошення Незалежності, Помаранчева революція та Євромайдан.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном"

На початку XIX століття у Львові розгортається драматична історія забороненого кохання між українкою та польським шляхтичем, яка стала основою для 10-серійної історичної драми. Серіал є екранізацією бестселлера Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", а режисеркою виступила Ірина Громозда. Головну роль виконала акторка Олена Лавренюк, її партнером став польський актор Павел Дельонг.

Сюжет фокусується на молодій дівчині, дочці священника, яка віддавалася відносинам з одруженим шляхтичем, що викликало осуд суспільства. Дія відбувається під час "Весни народів" та революції 1848 - 1849 років. Головна героїня переживає осуд, зраду, відчуття кохання і ненависті, що формують її долю

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Поклик кохання"

На початку своїх стосунків Аня й Андрій, які вчилися разом у школі невеликого міського селища, раптово розлучаються через непорозуміння. Їхні шляхи віддаляються: Андрій обирає кар'єру кадрового військового і вступає до активної військової служби, де бере участь у боях на сході України.

Тим часом Аня вирішує переїхати до столиці, де мріє знайти своє професійне покликання і побудувати особисте життя. Перебіг великої війни кардинально та безповоротно змінює життя обох головних героїв, кидаючи їх у вир підвищеного ризику, випробувань і надзвичайних ситуацій.

"Поклик кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

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