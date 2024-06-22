4 українські мультфільми, які варто подивитися з дітьми

Деякі українські мультфільми полюбилися у всьому світі. Добрі, веселі та цікаві історії подобаються і дітям, і дорослим, тому не завжди потрібно шукати іноземний контент.

Багато мультфільмів вийшли на екрани саме за часів Незалежної України. Редакція Кіно 24 зібрала декілька з них. Тож влаштуйте сімейний кіновечір разом з дітьми, щоб вони також знали, що український продукт – це круто.

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"Мавка. Лісова пісня" (2023)

Це найкасовіший мультфільм українського кінопрокату. Прем'єра мультфільму, яка відбулася у 2023 році, справді наробила шуму та зібрала у кінотеатрах людей зі всього світу, адже його переклали декількома мовами.

З мультфільму глядачі знайомляться з Мавкою та Лукашем, які зустрілися у лісі та закохалися одне в одного. Їхні стосунки складаються дуже добре, але темні сили намагаються перешкодити цьому коханню. Разом з героями люди потрапляють у неймовірну подорож, яку хочеться передивлятися.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Микита Кожум'яка" (2016)

У фільмі розповідається про хлопчика, якого звати Микита. Його батькові колись вдалося подолати страшного дракона та врятувати світ. Хлопець також хоче стати справжнім героєм, як і його тато. Однак він не володіє такою силою, але натомість має характер, завдяки якому здатний підкорювати вершини. Одного разу Микита відправляється у ліс назустріч пригодам.

"Микита Кожум'яка": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018)

Події мультфільму розгортаються у Києві – у часи, коли жили воїни, чаклуни та принцеси. Руслан багато мандрує та виступає, однак хоче стати відважним лицарем. Якось він знайомиться з Людмилою, у яку закохується. Їхнє кохання переривають несподівані події: дівчину викрадає небезпечний чаклун. Руслан одразу відправляється на пошуки коханої, але шлях його непростий.

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"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Клара та чарівний дракон" (2019)

У мультфільмі показаний чарівний ліс, куди раз у тисячу років прилітає Дракон, який володіє чарами. Потужною силою намагаються заволодіти Сили Зла. На порятунок Дракона відправляється дівчинка, на ім'я Клара, та двоє її друзів: Гном і Єнот. Однак полювання розпочинається й на героїню.

"Клара та чарівний дракон": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Прищеплюйте своїм дітям любов до українських кінопроєктів. За переглядом вони зможуть не лише цікаво провести час, але й щось корисне почерпнути.