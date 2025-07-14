Від них не відірватись: 5 нових українських серіалів, які вже доступні онлайн

Українське кіно стрімко розвивається. Щороку виходить безліч нових цікавих серіалів, що захоплюють з першого епізоду. Чимало з найновіших драм вже можна переглянути онлайн.

Якщо ви у пошуку свіжого українського серіалу з цікавим та актуальним сюжетом, якісною грою акторів та напругою, ця добірка Кіно 24 для вас. Тут зібрані серіали, що вийшли у 2025 році, та доступні для перегляду на багатьох офіційних платформах.

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"Кохання та полум'я"

Гостросюжетна мелодрама розповідає про українських надзвичайників, які щодня ризикують власним життям. Головний герой Тарас Сахно – досвідчений працівник ДСНС, який після обстрілу втратив брата. Але в його житті з'являється несподіване кохання, що все змінює.

"Кохання та полум'я": дивіться анонс онлайн

"Материнський інстинкт"

У центрі сюжету – талановита акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька, яка щодня рятує життя. Її професіоналізм і надихають, і викликають суперечки серед колег. Та раптом перед Наталією з'являється справжнє випробування – вибір між кар'єрою і коханням.

"Материнський інстинкт": дивіться анонс онлайн

"Ключі від правди"

Серіал розповідає про слідчу Валерію, яка йде зі служби після загибелі брата. Її головне завдання – дізнатись правду про його смерть. Жінка починає працювати під прикриттям у загадковому готелі, до якого ведуть всі сліди.

"Ключі від правди": дивіться 1 серію онлайн

"Майор Сковорода"

У центрі захопливої комедії – талановитий детектив Андрій Сковорода, який одного разу спричинив політичний скандал. Після цього йому дали другий шанс проявитися під керівництвом своєї колишньої обраниці та з командою новачків. Йому треба створити справжню команду й викрити змову.

"Майор Сковорода": дивіться 1 серію онлайн

"Тілоохоронець"

У ДТП 5 років тому загинули батьки головної героїні Катерини. Вона стала власницею холдингу тата й оселилась з сім'єю тітки Рити й свекрухою Людмилою Петрівною. Та міцному шлюбу Каті та її сімейному бізнесу насправді заздрять, а близькі приховують темні секрети.

"Тілоохоронець": дивіться анонс онлайн