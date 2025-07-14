Від них не відірватись: 5 нових українських серіалів, які вже доступні онлайн
- У статті представлено п'ять нових українських серіалів, які вже доступні для перегляду онлайн: "Кохання та полум'я", "Материнський інстинкт", "Ключі від правди", "Майор Сковорода" та "Тілоохоронець".
- Кожен серіал має унікальний сюжет, від мелодрами до комедії, і зосереджений на різних аспектах життя, таких як любов, кар'єра, розслідування та сімейні стосунки.
Українське кіно стрімко розвивається. Щороку виходить безліч нових цікавих серіалів, що захоплюють з першого епізоду. Чимало з найновіших драм вже можна переглянути онлайн.
Якщо ви у пошуку свіжого українського серіалу з цікавим та актуальним сюжетом, якісною грою акторів та напругою, ця добірка Кіно 24 для вас. Тут зібрані серіали, що вийшли у 2025 році, та доступні для перегляду на багатьох офіційних платформах.
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"Кохання та полум'я"
Гостросюжетна мелодрама розповідає про українських надзвичайників, які щодня ризикують власним життям. Головний герой Тарас Сахно – досвідчений працівник ДСНС, який після обстрілу втратив брата. Але в його житті з'являється несподіване кохання, що все змінює.
"Кохання та полум'я": дивіться анонс онлайн
"Материнський інстинкт"
У центрі сюжету – талановита акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька, яка щодня рятує життя. Її професіоналізм і надихають, і викликають суперечки серед колег. Та раптом перед Наталією з'являється справжнє випробування – вибір між кар'єрою і коханням.
"Материнський інстинкт": дивіться анонс онлайн
"Ключі від правди"
Серіал розповідає про слідчу Валерію, яка йде зі служби після загибелі брата. Її головне завдання – дізнатись правду про його смерть. Жінка починає працювати під прикриттям у загадковому готелі, до якого ведуть всі сліди.
"Ключі від правди": дивіться 1 серію онлайн
"Майор Сковорода"
У центрі захопливої комедії – талановитий детектив Андрій Сковорода, який одного разу спричинив політичний скандал. Після цього йому дали другий шанс проявитися під керівництвом своєї колишньої обраниці та з командою новачків. Йому треба створити справжню команду й викрити змову.
"Майор Сковорода": дивіться 1 серію онлайн
"Тілоохоронець"
У ДТП 5 років тому загинули батьки головної героїні Катерини. Вона стала власницею холдингу тата й оселилась з сім'єю тітки Рити й свекрухою Людмилою Петрівною. Та міцному шлюбу Каті та її сімейному бізнесу насправді заздрять, а близькі приховують темні секрети.
"Тілоохоронець": дивіться анонс онлайн