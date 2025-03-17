5 детективних українських серіалів, від яких не зможете відірватися

Український кінематограф дедалі частіше тішить нас якісними детективами, які тримають у напрузі до останньої хвилини. Зовсім нещодавно увага глядачів була прикута до "Парочки слідчих", однак серед вітчизняних серіалів є й інші інтригуючі стрічки.

Якщо вам подобаються серіали, в основі яких загадкові розслідування та дрібка гумору, то ця добірка від Кіно 24 точно буде для вас корисною.

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"Коп з минулого"

Серіал розповідає про детектива, який після тривалого перебування в комі повертається до роботи. Думками він все ще у 90-х, тож стикається з новими реаліями та методами розслідувань. Але його досвід та інтуїція є ключовими у розкритті складних справ.

"Коп з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Полкан"

Комедійний детектив з елементами фентезі, що розповідає про незвичайну пару напарників: досвідченого оперативника Павла Сафронова, який після нещасного випадку переселився в тіло дворового пса, та його молодого колегу, лейтенанта Славу Курочку. Єдиний, хто чує голос "перевтіленого" Сафронова, – це Слава, який тільки починає кар'єру в поліції. Разом вони розслідують злочини, постійно потрапляючи у кумедні ситуації. Водночас лейтенант намагається вибудувати стосунки зі слідчою Вікторією, що додає історії романтичної складової.

"Полкан": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слід"

Український детективний серіал "Слід" розповідає про роботу Особливої слідчої агенції (ОСА) – унікальної структури, що допомагає поліції розкривати найскладніші злочини. До складу ОСА входять найкращі спеціалісти різних напрямків: патологоанатоми, балісти, аналітики, оперативники, експерти-лаборанти, айтівці та детективи. Очолює команду професіоналів Ольга Сергіївна Косач, яку колеги називають "Оса". Завдяки сучасним технологіям, глибокому аналізу та нестандартному підходу агенція проводить складні експертизи й розслідування, щоб встановити істину та знайти винних.

"Слід": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

Детективна історія з елементами комедії про колишнього оперативника Сергія Бондаря, який після скандалу на службі змушений залишити престижну роботу в центрі Києва. Його переводять на околицю столиці, у район ДВРЗ, де він стає дільничним офіцером поліції. Разом із новим напарником, лінивим і хитруватим Петром Дзюбою, Бондар намагається пристосуватися до спокійного життя. Однак швидко з'ясовується, що тут панують свої закони: кримінальна банда контролює район, а місцева поліція закриває на це очі. Не бажаючи миритися з беззаконням, чесний дільничний вирішує взяти справу у свої руки та розпочинає боротьбу з криміналітетом.

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Водна поліція"

Детективна драма, що розповідає про команду поліціянтів, які розслідують злочини, пов'язані з водою. У центрі сюжету – офіцери спеціального підрозділу, які патрулюють річки, канали та узбережжя, розкриваючи складні справи, що часто залишаються поза увагою звичайної поліції. Герої серіалу мають різні характери, досвід та підходи до роботи, що інколи призводить до конфліктів, але разом вони – справжня команда, готова боротися зі злочинцями як на воді, так і на суші. Захопливі розслідування, небезпечні переслідування та несподівані повороти роблять цю історію напруженою та динамічною.

"Водна поліція": дивіться онлайн трейлер серіалу