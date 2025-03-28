3 топові українські серіали із Сергієм Стрельниковим, який зіграв Олексу у "Ключах від правди"

Сергій Стрельников – один із найпопулярніших українських акторів сьогодні. Серед його останніх проєктів – серіал "Ключі від правди", де актор зіграв харизматичного Олексу.

Це не перша стрічка, у яких Сергій закохав у себе українських глядачів. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали серіали зі Стрельниковим, у яких він також зіграв ролі.

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"Кришталеві джерела"

Ця історія розвивається у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера "Кришталеві джерела", який має дістатися майбутньому опікуну 10-річної Нелі. Дівчинка нещодавно втратила обох батьків. Та раптово виявляється, що на будинок, як і на дівчинку, є одразу двоє претендентів – дядько Нелі Михайло Столяр та Ліза, на яку раптово звалилось чимало випробувань. Боротьба обох за племінницю зводить їх під одним дахом.

"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, якщо ви любите українські стрічки, то нещодавно у мережі завірусився новий український серіал з гострим сюжетом.

"Лікарка за покликанням"

У центрі сюжету Марина, яка збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевезти туди сім'ю, яка розвалюється, щоб нарешті почати життя родини з чистого аркуша. Проте, вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7 та стає фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. Марина постане не лише перед труднощами з пацієнтами, а і з проблемами в особистому житті.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Штурм"

Події серіалу відбуваються до 24 лютого 2022 року. Головний герой Сенсей – керівник нового спецпідрозділу СБУ "Штурм" – оперативно-слідчого загону швидкого реагування, що протидіє злочинам проти нацбезпеки України.

"Штурм": дивіться онлайн трейлер серіалу

Команду сформували з молодих бійців, фахівців широкого профілю, які до всього ще й мають бойовий фронтовий досвід: фахівець з рукопашного бою і таємного проникнення Макс, універсальний солдат і снайпер Донатас, фахівчиня з вибухових речовин Іванка, судово-медична експертка і парамедикиня Галина, технічний фахівець з кібербезпеки Дум.

Разом вони викриватимуть складні операції небезпечних терористів, і навіть злочинців світового масштабу.