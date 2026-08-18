4 найочікуваніші українські серіали цієї осені, які точно захоплять з першої серії

Осінній телевізійний сезон традиційно готує для глядачів гучні повернення та зворушливі історії. Цієї осені українські телеканали покажуть довгоочікувані продовження хітових проєктів, за якими так сумували українці.

Детальніше про головні прем'єри українських серіалів осені 2026 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Лікарі – 2"

Прем'єра – з 31 серпня, щопонеділка по четвер о 22:00

Режисери Сергій Сотниченко та Сергій Толкушкін підготували для героїв нові виклики та непередбачувані життєві ситуації. Серіал розповідає про медиків, які щодня виборюють життя пацієнтів у реанімаціях та операційних, зберігаючи віру в людей і щирий оптимізм. До своїх ролей повернувся зірковий акторський склад на чолі з Валентином Томусяком, Михайлом Кришталем, Михайлом Кукуюком, Олександрою Панковою та Катериною Хорольською.

"Лікарі – 2" – коли прем'єра / Фото пресслужби СТБ

"К.О.Д.", 6-й сезон

Прем'єра – скоро

Спеціальний підрозділ експертів і криміналістів знову береться за найзаплутаніші злочини та резонансні справи, де звичайні методи безсилі. У новому сезоні шанувальники динамічних розслідувань зустрінуться з улюбленими оперативниками й аналітиками у виконанні Тетяни Кравченко, Бориса Георгієвського, Олександра Форманчука, Олексія Суровцева, Олександра Боднара та Міли Римар.

"К.О.Д." – коли вийде продовження / Фото пресслужби СТБ

"Кохання та полум'я – 2"

Прем'єра – скоро

Другий сезон гостросюжетної мелодрами режисера Віталія Кукси присвячений українським рятувальникам, які щодня дивляться в очі небезпеці заради порятунку інших. Глядачі нарешті дізнаються, як склалася подальша доля Тараса та Каті, яких грають Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова. До зіркового касту разом із Григорієм Баклановим, Романом Ясіновським та Надією Хільською приєдналися нові актори – Антоніна Хижняк, Вікторія Литвиненко та Михайло Дзюба.

"Кохання та полум'я – 2" / Фото пресслужби СТБ

"Сліпа", нові серії

Прем'єра – з 11 вересня, щоп'ятниці

Історії про незрячу провидицю бабу Любу знову нагадають українцям про силу любові, родинні цінності та віру в дива. Завдяки народним прикметам і мудрості предків головна героїня допомагає тим, хто прагне розпізнати обман або захистити свій дім від негараздів.

Серіал "Сліпа" / Фото пресслужби СТБ

А для поціновувачів повнометражного кіно вересень готує не менш насичену програму в кінотеатрах. Які кінопрем'єри вересня обов'язково варто додати до свого списку перегляду – читайте більше в нашій добірці.