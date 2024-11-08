Не лише "Лікарка за покликанням": 3 українські серіали про медиків, які варті перегляду

Драматичний серіал "Лікарка за покликанням" одразу заполонив серця українців. Історія медичних працівників, які, попри всі виклики, продовжують рятувати людей, не може залишити байдужим.

Про це повідомляє 24 канал. Після успіху "Лікарки за покликанням" українці стали все більше цікавитися стрічками про медиків. Тому наша редакція підготувала добірку захопливих серіалів про лікарів.

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"Жіночий лікар. Нове життя"

Сюжет серіалу розгортається після початку повномасштабного вторгнення у Київському науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни. Туди на роботу влаштовується головний герой, Михайло Гончар – талановитий акушер-гінеколог, який переїхав до столиці із Сіверськодонецька. Чоловік втратив свій дім та отримав поранення внаслідок російського обстрілу, тому був вимушений розпочати нове життя з донькою в Києві. Михайло одразу постане перед труднощами на роботі та буде втягнутий в інтриги, які панують у медзакладі.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

"Черговий лікар"

У центрі сюжету – чотири лікарі, які щодня рятують життя своїх пацієнтів. До госпіталю потрапляє все більше людей, які потребують допомоги. У кожній серії фахівці стикаються з різноманітними випадками – від звичайних травм і нещасних випадків до рідкісних хвороб і критичних станів. Інколи лікарі стають свідками особистих драм своїх пацієнтів та навіть можуть долучитися до розв'язання їх проблем. Кожен з медиків стикається з новими викликами й приймає важливі рішення, від яких залежатиме доля пацієнтів. Прототипами головних героїв стали реальні столичні лікарі.

"Черговий лікар": дивіться трейлер онлайн

"Шпиталь"

Під час повномасштабного вторгнення у містечку, яке розташоване на кордоні з Польщею, розпочав роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та фахівці з Ізраїлю, Польщі та США. Вони відмовилися від свого спокійного та комфортного життя, щоб допомагати та рятувати постраждалих від війни. Пацієнти шпиталю – військові й цивільні, у кожного з яких власна історія, часто заснована на реальних подіях. У цьому закладі народжуються життя та будуються стосунки, попри страшні події, які відбуваються навколо.

"Шпиталь": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки стануть ідеальним варіантом проведення вечора або вихідних. Обирайте серіал з переліку, дивіться та підтримуйте українське.