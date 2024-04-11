4 високорейтингові українські серіали про справжнє кохання

Якщо вам не вистачає приємних емоцій романтики та кохання, їх можна отримати за переглядом хорошого серіалу. Пропонуємо подивитись кращі українські стрічки останніх років: від масштабних історичних епопей до емоційних мелодрам і легких молодіжних комедій.

У матеріалі Кіно 24 дивіться список, який ми підготували для вас. У добірці знайдете трейлери серіалів, які змусять вас забути про все та насолоджуватись історіями про справжнє кохання.

Не пропустіть Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

Українські серіали про кохання

"Кріпосна"

Серіал "Кріпосна" завоював серця глядачів. У цій костюмованій мелодрамі розкривається трагічна доля головної героїні, Катерини Вербицької, яка виросла в розкішному будинку багатих поміщиків. Попри свій добробут, Катя – кріпосна і сирота, яка під пануванням кріпосництва залишається невільницею.

Дії серіалу розгортаються у 1856 році, в епоху дворянства і кріпацтва, коли багаті купують бідних та використовують їх як підданих у своїх величних особняках. Проте навіть серед цих соціальних прошарків може народитися справжнє кохання.

"Кріпосна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молода"

Це історія про Ольгу, яка у 40 років вирішує переосмислити своє життя.

Її чоловік заради молодої коханки покидає її, витративши сімейні заощадження на азартні ігри та залишивши жінку з боргами. Щоб забезпечити собі пристойне майбутнє, Ольга вирішує піти на роботу в видавництво та знайти собі нового коханого, збрехавши про свій справжній вік.

Цікаво, чи вдасться Ользі брехнею віднайти своє справжнє щастя?

"Молода": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І будуть люди"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

У 2020 році вийшов серіал "І будуть люди", кожна серія якого присвячена окремому персонажу. Разом ці епізоди відображують життя українського села на початку 20 століття.

Головні герої переживають ключові історичні події того періоду — Першу світову війну, революцію, поразку УНР та прихід більшовиків до влади. Але й серед цих сторінок історії знайдеться місце для кохання.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном"

Це десятисерійна драматична історія про заборонене кохання молодої дівчини та набагато старшого за неї польського шляхтича, що розгортається у середині XIX століття. Серіал розповідає про нерозділене почуття польського шляхтича Адама до української сироти Анни. Попри перешкоди та непорозуміння вони зможуть знайти шлях до серця одне одного.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

Знайдіть час для того, аби забути про щоденну рутину та проблеми. Насолоджуйтесь переглядом української стрічки, яка точно не залишить вас байдужими.