Ідеальний вихідний: 3 українські серіали, які Леся Нікітюк рекомендує подивитися на Netflix

Блогерка та ведуча Леся Нікітюк поділилася списком улюблених українських серіалів. Це стрічки, які вже доступні до перегляду на стримінговій платформі Netflix.

Серед рекомендацій народної улюблениці є історичні серіали, а також ті, що допоможуть відволіктися від складних буднів.

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Українські серіали, які рекомендує Леся Нікітюк

"Перші дні"

Ведуча зазначила, що не була впевнена, що зможе подивитися цей серіал, але після перегляду довго не могла впоратися з емоціями.

Це шість історій про згуртованість українців у перші дні повномасштабного вторгнення, різні історії та долі. Цей серіал про віру та надію, про нашу спільну єдність, про пошук власної цінності у ті перші дні.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І будуть люди"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Від цієї стрічки Лесі складно було відірватися. Зараз ведуча глибоко вивчає українську історію, а тут якраз зображені події Першої світової війни, революція, наші визвольні змагання, прихід радянської влади й перший Голодомор. І все це через призму життя однієї родини.

Хоч персонажі жили 100 років тому, їхні тривоги й проблеми нам до болю близькі.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

У сюжеті серіалу розкриті ті ж теми, що в повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" 1879 року. Це історія про стосунки в сім'ї, конфлікти та вічні цінності. Ви будете плакати і сміятися разом з героями історії, впізнавати в них справжніх людей.

Напевно, саме тому історію Кайдашів продовжують переосмислювати на різний лад протягом стількох років.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу