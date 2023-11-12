Не зможете відірватися: 3 нові українські серіали, які затягнуть вас з перших хвилин

Українці обожнюють переглядати Netflix, нетерпляче чекають на нові прем'єри, однак і у нас є чимало серіалів, серед яких точно знайдуться ті, що сподобаються. Зокрема, нещодавно відбулася прем'єра доброї та кумедної історії про трьох дівчат Сашу, Іру, Любу та їх приятеля Фіму – "Встигнути до 30".

Це не єдиний серіал, який вийшов в Україні під час повномасштабної війни та вже полюбився мільйонам глядачів. Які ще стрічки варті вашої уваги та які захочете подивитися за один день – дізнавайтеся далі на сайті 24 Каналу.

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"Жіночий лікар. Нове життя"

Жанр: мелодрама, драма, медичний

Кількість серій: 40

Актори: Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний та інші

Акушер-гінеколог Михайло Гончар разом з донькою, яку виховує сам, через війну був змушений переїхати з Сіверодонецька до Києва. Лікарня, де він був завідувачем пологового відділення, та дім повністю зруйнував російський обстріл. У столиці чоловік влаштовується на роботу в Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України.

Михайло закохується, починає нове життя, однак минуле не полишає його. Те, що чоловіку довелося пережити в Сіверодонецьку, наздоганяє його в Києві. Чи вдасться Гончару позбутися травм, яких завдала війна?

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Встигнути до 30"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Жанр: комедія

Кількість серій: 24

Актори: Дар'я Петрожицька, Анна Кошмал, Анастасія Остреїнова, Дмитро Вівчарюк

Серіал розповідає історії трьох дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві. Цього дня кожній з них виповнюється 29 років. Зовсім скоро 30, їх накриває криза, яка наповнює сміливістю до радикальних змін у житті. Центральною умовою стає необхідність встигнути все до тридцяти років.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Голова"

Жанр: комедія

Кількість серій: 16

Актори: Євген Лісничий, Дмитро Гирявець, Поліна Фролова

Студент-авантюрист Антон укладає парі з ректором свого університету, що він зможе приїхати в будь-яке українське село, стати його головою і перетворити громаду на прогресивну та успішну. Разом з друзями він відправляється в село та перемагає на виборах, однак на цьому пригоди Антона лише починаються. Чи зможе він впоратися з зіткненням поколінь та специфічними проблемами села, до яких зовсім не був готовий?

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу