Щоб посміятись і поплакати: найкращі українські серіали, які вийшли у 2023 році

Хоч зараз українська кіноіндустрія переживає складний період, у 2023 році з'явилося чимало нових серіалів, які стали справжнім заспокійливим для глядачів. Деякі з них навіть запрем'єрили на Netflix.

24 Канал розповість про найкращі серіали, які змушують і плакати, і сміятися. Вони різні за жанрами, сценаріями, сюжетом, однак кожен полюбився публіці. У нашій традиційній щорічній добірці кожен знайде щось до душі.

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Найкращі українські серіали 2023 року

"Встигнути до 30"

Цей український ситком з Дар'єю Петрожицькою та Анною Кошмал у головних ролях, розповідає про трьох дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві. Цього дня кожній з них виповнюється 29 років і накриває криза 30. Героїні сприймають цей збіг як важливий знак долі й вирішують, що готові до радикальних змін у своєму житті. Центральною умовою стає необхідність встигнути все до 30 років.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зв'язок"

Це новий формат телесеріалу – постійний відеозв'язок між героями. У кожній серії глядачі слідкують за історіями чотирьох різних сімей, розділених війною, які живуть у різних куточках України. Це серіал про реалії, у яких живуть українці вже майже 2 роки. Навіть зйомки відбувалися попри повітряні тривоги, обстріли та новини з фронту.

"Зв'язок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя"

Один з найрейтинговіших серіалів 2023 року вийшов на екрани восени. У ньому розповідається про акушера-гінеколога Михайла Гончара, який переїжджає з Сіверодонецька до Києва після того, як його дім та лікарню, де працював, зруйнував російський обстріл. Чоловік починає працювати в Київському Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди зі всієї України направляють вагітних жінок з патологіями.

У серіалі показані не лише професійні виклики, з якими лікарі щодня стикаються, а й історії їхнього особистого життя, перипетії, які нікого не залишать байдужими.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перші дні"

Серіал "Перші дні" вийшов на Netflix 1 листопада. У ньому показаний початок повномасштабної війни Росії проти України. Творці серіалу розповіли шість реальних історій, які пережили різні люди після 24 лютого, однак нарвалися на критику. Багато українців звинуватили авторів у неправдивості та висловили сором за його вміст, але є і такі глядачі, які переглядали стрічку зі сльозами на очах.

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"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

Наступний серіал, який опинився серед тих, що українці найчастіше переглядали у 2023 році, розповідає про медичних працівників екстреної допомоги в Харкові, які в лютому-березні 2022 року, при постійних обстрілах і бомбардуваннях, рятували жителів міста, як цивільних, так і військових.

Молода фельдшерка Надія, незважаючи на небезпеку, вирішує залишилися в Харкові. Тоді вона не усвідомлює, що попереду безсонні ночі на роботі, важкі втрати, щоденний ризик на благо інших і пряме зіткнення з ворогом.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ромео і Джульєтта з Черкас 2"

Щасливі закохані Рома та Юля збираються одружитися. Плани псує давня ворожнеча, яка панує між їхніми батьками. Щоб таки зіграти весілля, молодятам доводиться примирити батьків та пройти чимало випробувань, які приготували родичі.

"Ромео і Джульєтта з Черкас 2": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Голова"

Цей український ситком про перспективну молодь став справжнім заспокійливим для глядачів. За сюжетом, головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він "підніме" будь-яке українське село. Ректор, не вагаючись, пропонує хлопцю змінити село Антонівку, на що дає йому пів року.

Разом з Антоном у подорож вирушають його друзі – геній математики Богдан та блогерка Мілана. Далі сюжет розвивається навколо комічних ситуацій, в які друзі потрапляють, приїхавши у село.

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також цього року українці мали змогу насолодитися такими телепрем'єрами: