3 популярні українські серіали, які помилково вважали російськими

До початку російського повномасштабного вторгнення багато українських серіалів знімали російською мовою. Так, деякі глядачі думали, що вони є виробництвом Росії.

Після початку великої війни контент в Україні здебільшого створюється державною мовою.

Українські серіали, про які думали, що вони російські

"Клятва лікаря"

Головну роль у серіалі зіграла українська акторка Ксенія Мішина, проте у ньому знялись і росіяни: Кирило Рубцов і Валерій Ніколаєв.

Це історія про лікарку швидкої допомоги Тамару Лаврову, якій зраджує чоловік. Олексій набрав кредитів і втік разом із грошима. Тепер квартира може опинитися в руках кредиторів, а жінка з дочкою – на вулиці. Кримінальний авторитет пропонує Тамарі лікувати його людей, щоб відпрацювати борг.

Мішина і Рубцов у серіалі "Клятва лікаря" / Кадр із серіалу

"Пес"

У 2015 році на телеканалі ICTV відбулась прем'єра серіалу "Пес". Головна роль дісталась російському актору Микиті Панфілову, який є фігурантом бази "Миротворець".

Нещодавно український актор Михайло Жонін, який знімався разом із росіянином у серіалі, розповів, що Панфілов піддався російській пропаганді, хоч і прожив в Україні 7 років.

Жонін і Панфілов у серіалі "Пес" / Кадр із серіалу

"Сурогатна мати"

Серіал "Сурогатна мати" транслювали як в Україні, так і в Росії. Його режисером став росіянин Олег Філіпенко, а головні ролі зіграли росіяни Костянтин Самоуков і Анна Міклош та українці Олексій Нагрудний й Анна Саліванчук. Виробництвом проєкту займалась компанія Star Media на замовлення каналу "Україна".

Анна Міклош у серіалі "Сурогатна мати"

Який український серіал завірусився в мережі?

До речі, у мережі завірусився серіал "Обіцянка Богу", який вийшов у 2024 році. Одну з головних ролей виконав Юрій Феліпенко, який загинув на фронті 14 червня 2025 року.

Сюжет розгортається навколо телеведучої Стасі, яку коханий зрадив з найкращою подругою. Жінка вагітна і вирішує, що майбутній батько не має знати про дитину.

Через деякий час Стася виходить заміж, однак змушена зустрітися зі своїм минулим. У сина головної героїні виявляють страшну хворобу, тому потрібен донор, але ні батько, ні матір не підходять.

Врятувати життя хлопчика може пуповинна кров рідного брата чи сестри, тому його батькам потрібно народити ще одну дитину.