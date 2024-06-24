3 найкращі українські серіали, які зняли під час війни

Попри війну в Україні, наш кінематограф продовжує активно розвиватися. Якщо ви хочете зануритися у світ українського кіно, наша нова добірка серіалів вам у цьому допоможе.

Ми підготували список найкращих українських серіалів, створених під час війни, які варто переглянути. У матеріалі Кіно 24 обирайте стрічку та влаштуйте собі справжній вечір релаксу з друзями.

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"Жіночий лікар. Нове життя"

Це надзвичайна українська мелодрама про медичних працівників, чиї події розгортаються після початку повномасштабного російського вторгнення. Сюжет розгортається в столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди направляють вагітних жінок із патологіями та ускладненнями з усієї України.

На фоні важких операцій, які здійснюють лікарі, ми маємо змогу спостерігати за особистим життям акушерів. У кадрі кохання, розлука, радість, біль і багато інших емоцій.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Одна родина"

Ця дивовижна історія розповідає про кохання, яке стикається зі складними випробуваннями: зрадою, війною та ворожнечею між близькими людьми.

Оксана та Максим, молоді люди, які народились у родинах, що вже декілька поколінь перебувають у запеклій ворожнечі через землю. Їхня історія відзначена вже з часів радянського терору, коли їхні предки стали жертвами репресій і насильницької колективізації. Протистояння між родинами стало настільки глибоким, що ворожнеча перейшла у спадок кожному наступному поколінню.

Оксана та Максим виросли, знаючи про нелюбов між їхніми родинами. Проте їхня справжня любов одне до одного викликає суперечки багаторічної ненависті. Вони зіткнуться зі складними питаннями: чи зможе їхнє кохання подолати минуле? Чи витримають вони таємниці, які приховують їхні родини? Чи зможуть вони пройти випробування сьогодення, зокрема війни та зради?

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

Перший український воєнно-драматичний серіал, знятий під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, був створений режисером Денисом Тарасовим. Прем'єра серіалу відбулася 24 лютого 2023 року на телеканалі 2+2, напередодні річниці вторгнення.

У центрі сюжету – реальні події, що відбулися в місті Харкові, зокрема історія працівниці екстреної медичної допомоги Анни Андрющенко. Головними героями серіалу стали працівники швидкої допомоги, які в лютому-березні 2022 року, не зважаючи на небезпеку та обстріли, вирішили залишитися у місті, щоб рятувати людей.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Годі гаяти часу, обирайте стрічку, готуйте попкорн та запрошуйте друзів на вечір перегляду українського серіалу.