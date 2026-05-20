4 популярні українські серіали, які вийшли 20 років тому

Багато культових українських серіалів уже перетнули межу у 20 років з дати прем'єри. Вони назавжди увійшли в історію кінематографу, однак сьогодні залишились у забутті.

24 Канал підготував добірку тих серіалів, які варто відновити у своїй пам'яті або ж подивитись уперше, якщо не зробили цього раніше.

Також дивіться 3 нові українські серіали, які можна подивитися за ніч

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість серій: 50

Історична драма розповідає про долю української дівчини Насті Лісовської (доньки священника з міста Рогатин на Івано-Франківщині). Під час одного з нападів кримських татар її викрадають і продають на невільничому ринку в Стамбулі.

Вона потрапляє до гарему султана Сулеймана Пишного, де згодом стане дружиною наймогутнішого правителя Османської імперії.

"Роксолана" 1 серія: дивіться серіал онлайн

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 136

Культовий український комедійний серіал, який розповідає про подружжя, що щодня стикається з різними життєвими ситуаціями та випробуваннями. Легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.

Серіал "Леся+Рома" / Постер серіалу

"Царівна", 1993 – 1994

Рейтинг IMDb: –

Кількість серій: 20

Це перша масштабна українська телемелодрама, знята за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської.

Події розгортаються на Буковині на початку XX століття. Головна героїня, молода дівчина-сирота, після смерті батьків змушена переїхати жити до родини свого дядька. У новій родині її принижують, не дають права на власну думку і особисте життя.

"Царівна": дивіться онлайн 1 серію

"Злочин з багатьма невідомими", 1993

Рейтинг IMDb: –

Кількість серій: 7

Це український детективний мінісеріал, в основу якого взяли однойменну повість та реальні хроніки, які Іван Франко писав для львівської газети у 1980-х роках.

Дія сюжету розгортається у Львові наприкінці XIX століття. У заможній садибі графині Анелі Торської відбувається серія таємничих і моторошних злочинів. Фільм побудований як класичне розслідування з численними флешбеками, що розкривають темні таємниці, пристрасті та приховані мотиви кожного з підозрюваних.

"Злочин з багатьома невідомими": дивіться онлайн 1 серію

Якому українському фільму уже 65 років?

Комедійний фільм "За двома зайцями" вийшов у 1961 році. За основу було взято однойменну п'єсу Михайла Старицького.

Події відбуваються у старому Києві. Головний герой – цирульник Свирид Голохвастов, вирішує одружитися з багатою Пронею Прокопівною – донькою заможних міщан. Проня мріє про "панське" життя й намагається виглядати дуже вишукано, хоча це часто виглядає смішно.