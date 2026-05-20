4 популярні українські серіали, які вийшли 20 років тому
- Добірка з чотирьох популярних українських серіалів, що вийшли понад 20 років тому, включає: "Роксолану", "Леся + Рома", "Царівна" та "Злочин з багатьма невідомими".
- Ці серіали відзначаються різноманітними жанрами, від історичної драми і комедії до телемелодрами та детективу, і залишили значний слід в українській культурі.
Багато культових українських серіалів уже перетнули межу у 20 років з дати прем'єри. Вони назавжди увійшли в історію кінематографу, однак сьогодні залишились у забутті.
24 Канал підготував добірку тих серіалів, які варто відновити у своїй пам'яті або ж подивитись уперше, якщо не зробили цього раніше.
"Роксолана", 1997 – 2003
Рейтинг IMDb: 7,2
Кількість серій: 50
Історична драма розповідає про долю української дівчини Насті Лісовської (доньки священника з міста Рогатин на Івано-Франківщині). Під час одного з нападів кримських татар її викрадають і продають на невільничому ринку в Стамбулі.
Вона потрапляє до гарему султана Сулеймана Пишного, де згодом стане дружиною наймогутнішого правителя Османської імперії.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Кількість серій: 136
Культовий український комедійний серіал, який розповідає про подружжя, що щодня стикається з різними життєвими ситуаціями та випробуваннями. Легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.
"Царівна", 1993 – 1994
Рейтинг IMDb: –
Кількість серій: 20
Це перша масштабна українська телемелодрама, знята за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської.
Події розгортаються на Буковині на початку XX століття. Головна героїня, молода дівчина-сирота, після смерті батьків змушена переїхати жити до родини свого дядька. У новій родині її принижують, не дають права на власну думку і особисте життя.
"Злочин з багатьма невідомими", 1993
Рейтинг IMDb: –
Кількість серій: 7
Це український детективний мінісеріал, в основу якого взяли однойменну повість та реальні хроніки, які Іван Франко писав для львівської газети у 1980-х роках.
Дія сюжету розгортається у Львові наприкінці XIX століття. У заможній садибі графині Анелі Торської відбувається серія таємничих і моторошних злочинів. Фільм побудований як класичне розслідування з численними флешбеками, що розкривають темні таємниці, пристрасті та приховані мотиви кожного з підозрюваних.
