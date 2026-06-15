4 блискучі українські серіали, які можна подивитись на YouTube у вільному доступі

Початок тижня не завжди має асоціюватися з величезним списком справ і дедлайнами. Іноді найкраще рішення – влаштувати собі ідеальний вечір за переглядом українського серіалу.

Тим паче, що у добірці 24 Каналу ми зібрали стрічки, які можна подивитися на YouTube у вільному доступі. Обирайте свого фаворита та занурюйтеся у захопливу кіноісторію.

Радимо 3 легендарні українські фільми з Іваном Миколайчуком, які варто побачити хоча б раз у житті

"Дві сестри"

Це український серіал про двох сестер – Віру та Сашу, які абсолютно не схожі одна на одну. Віра звикла самостійно долати труднощі методом спроб і помилок. Вона живе за власними принципами справедливості, чесності та завжди бере відповідальність не лише за себе, а й за родину.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

Саша ж звикла до зовсім іншого життя – вечірок, грошей, короткотривалих романів і стосунків заради вигоди. Та життя підкидає сестрам несподіване випробування у вигляді одного чоловіка. І тепер кожна з них у власний спосіб боротиметься за своє щастя.

"Коло омани"

У центрі сюжету – жінка, яка бореться за право повернути собі доньку. Вона стала жертвою насильства та опинилася за ґратами через нібито вбивство свого чоловіка. У в'язниці жінка народжує доньку, яку забирає свекруха. Після звільнення Ліна готова на все, аби повернути дитину та розплутати складну мережу брехні, маніпуляцій і несправедливості.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слідча"

Це український детективний серіал про жінку на ім'я Ася – справжню професіоналку своєї справи. Через труднощі в особистому житті вона переїжджає з Києва до іншого міста. Відтепер її будні сповнені нових розслідувань і небезпечних злочинів.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак головну справу свого життя Ася намагається розкрити вже понад 10 років – з'ясувати, хто вбив її брата. І, можливо, саме цей переїзд допоможе їй не лише наблизитися до правди, а й налагодити особисте життя та залікувати давні рани.

"Кришталеві джерела"

"Кришталеві джерела" – український серіал, у центрі сюжету якого – Ліза Кохач, викладачка хореографії. Одного дня вона знайомиться з дівчинкою на ім'я Неля, а згодом дізнається, що це її племінниця. Після смерті матері Нелі Ліза намагається підтримати дівчинку й допомогти їй пережити втрату.

"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер серіалу

Та несподівано в їхньому житті з'являється дядько Нелі – Михайло Столяр, який також прагне взяти опіку над дитиною. Тепер героям доведеться не лише боротися за майбутнє Нелі, а й розкрити давні таємниці та мережу брехні, яку роками приховували.