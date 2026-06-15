4 блискучі українські серіали, які можна подивитись на YouTube у вільному доступі
Початок тижня не завжди має асоціюватися з величезним списком справ і дедлайнами. Іноді найкраще рішення – влаштувати собі ідеальний вечір за переглядом українського серіалу.
Тим паче, що у добірці 24 Каналу ми зібрали стрічки, які можна подивитися на YouTube у вільному доступі. Обирайте свого фаворита та занурюйтеся у захопливу кіноісторію.
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"Дві сестри"
Це український серіал про двох сестер – Віру та Сашу, які абсолютно не схожі одна на одну. Віра звикла самостійно долати труднощі методом спроб і помилок. Вона живе за власними принципами справедливості, чесності та завжди бере відповідальність не лише за себе, а й за родину.
"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу
Саша ж звикла до зовсім іншого життя – вечірок, грошей, короткотривалих романів і стосунків заради вигоди. Та життя підкидає сестрам несподіване випробування у вигляді одного чоловіка. І тепер кожна з них у власний спосіб боротиметься за своє щастя.
"Коло омани"
У центрі сюжету – жінка, яка бореться за право повернути собі доньку. Вона стала жертвою насильства та опинилася за ґратами через нібито вбивство свого чоловіка. У в'язниці жінка народжує доньку, яку забирає свекруха. Після звільнення Ліна готова на все, аби повернути дитину та розплутати складну мережу брехні, маніпуляцій і несправедливості.
"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Слідча"
Це український детективний серіал про жінку на ім'я Ася – справжню професіоналку своєї справи. Через труднощі в особистому житті вона переїжджає з Києва до іншого міста. Відтепер її будні сповнені нових розслідувань і небезпечних злочинів.
"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу
Однак головну справу свого життя Ася намагається розкрити вже понад 10 років – з'ясувати, хто вбив її брата. І, можливо, саме цей переїзд допоможе їй не лише наблизитися до правди, а й налагодити особисте життя та залікувати давні рани.
"Кришталеві джерела"
"Кришталеві джерела" – український серіал, у центрі сюжету якого – Ліза Кохач, викладачка хореографії. Одного дня вона знайомиться з дівчинкою на ім'я Неля, а згодом дізнається, що це її племінниця. Після смерті матері Нелі Ліза намагається підтримати дівчинку й допомогти їй пережити втрату.
"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер серіалу
Та несподівано в їхньому житті з'являється дядько Нелі – Михайло Столяр, який також прагне взяти опіку над дитиною. Тепер героям доведеться не лише боротися за майбутнє Нелі, а й розкрити давні таємниці та мережу брехні, яку роками приховували.