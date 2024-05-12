Боксери та футболісти в ролі акторів: українські спортсмени, які знялися в кіно

Ми звикли бачити, як сяють українські зірки спорту на футбольному полі чи на ринзі. Однак мало хто знає, що серед наших спортсменів є ті, хто став частиною як нашого, так і закордонного кіно.

Кіно 24 розповість, які українські боксери та футболісти взяли участь в зйомках фільмів чи серіалів. Хто з них був одним з перших, що стали частиною кінематографу, а хто знявся в кінопроєктах нещодавно, читайте далі в матеріалі.

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Володимир Кличко

Серед всіх українських спортсменів, першість в кінематографі належить колишньому чемпіону світу в суперважкій вазі – Володимиру Кличку.

Так, його дебютом був американський фільм, який вийшов на екрани у 2001 році, "Одинадцять друзів Оушена" з Бредом Піттом, Джоржем Клуні, Меттом Деймоном та іншими голлівудськими зірками. За сюжетом, пограбування відбувається нібито в день поєдинку Володимира Кличка та Леннокса Льюїса за звання чемпіона світу з боксу у Лас-Вегасі.

Вже через 6 років Кличко погодився зніматися у фільмі німця Тіля Швайгера "Красунчик", а в 2009 році український боксер знімався у другій частині стрічки, де грав самого себе.

У 2013 на великі екрани вийшов голлівудський фільм з елементами чорного гумору "Кров'ю і потом". Там Кличко у стрічці з'явився епізодично, боксуючи грушу.



Володимир Кличко у фільмі "Красунчик" / Кадр із кінострічки

Олександр Усик

Наприкінці січня 2017 року в прокаті стартувала українська спортивна драма "Правило бою". Саме в цьому фільмі одну із ролей зіграв Олександр Усик. Так, боксер зіграв самого себе, і це був його дебют на великому екрані. До цього чемпіон світу знімався виключно у рекламних роликах.



Олександр Усик у фільмі "Правила бою" / Кадр із стрічки

Андрій Шевченко

Відомий у всьому світі український футболіст Андрій Шевченко свого часу також долучився до кінематографу. Володар Золотого м'яча 2004, колишній тренер збірної України зіграв одну з головних ролей у фільмі режисера Стефано Кальваньї "Останній ультрас". В стрічці перед глядачами він постав у ролі самого себе.



Андрій Шевченко у фільмі "Останній ультрас" / Кадр із стрічки

Євген Коноплянка

Доторкнутися до процесу кінозйомок вдалося і Євгену Коноплянці, який раніше грав в Національній збірній України. Будучи частиною ФК "Дніпро", вінгер знявся в одній серії в комедійному серіалі "Віталька". Там футболіст зіграв самого себе.



Євген Коноплянка в серіалі "Віталька" / Кадр із зйомок

Артем Мілевський і Артем Федецький

Колишні гравці збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький взяли участь у зйомках фільму "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна.

Так, ці 2 українські футболісти у кінострічці зіграли епізодичну роль.