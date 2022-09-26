Найкращі українські й світові прем’єри, які ви не можете пропустити на Kharkiv MeetDocs Festival

1-6 жовтня у Києві триватиме фестиваль документальних та художніх фільмів Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. Чимало фільмів, що беруть участь у фестивалі, будуть показані вперше в Україні чи взагалі у світі. Ми зібрали всі прем’єри в одній добірці.

Kharkiv MeetDocs пройде у гібридному форматі: покази стрічок – учасників Національного конкурсу, спеціальні покази, зустрічі та майстер-класи відбудуться наживо у кінотеатрі "Жовтень", пітчинги нових проєктів – на онлайн-платформі Pitch the Doc, а підбірка найкращого українського кіно останніх років – в онлайн-кінотеатрі MEGOGO.

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Чимало фільмів, що беруть участь у фестивалі, будуть показані вперше в Україні чи взагалі у світі. Ми зібрали всі прем’єри в одному списку. Обирайте, приходьте та ставайте першими глядачами найсвіжіших фільмів!

Фільми, які ви не можете пропустити на Kharkiv MeetDocs

Світові прем’єри

"Євродонбас"

Фільм-закриття фестивалю режисера Корнія Грицюка розвінчує радянські міфи про Донбас та розповідає, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейської економіки.

"Євродонбас": дивіться трейлер

"Освітяни. Канікули в окупації"

Ворзель, Буча, Гостомель та Ірпінь були понад місяць окуповані росіянами. Працівники освітніх закладів Київщини, попри постійну загрозу життю, не пали духом, підтримували один одного та, як могли, захищали свої школи та садочки від мародерів та руйнувань. А після звільнення взялися за їх відбудову.

Режисер – Костянтин Кляцкін.

"Освітяни. Канікули в окупації": дивіться трейлер

"Українське кіно. Становлення"

Режисер Олександр Тіменко досліджує стрімкий злет українського кіно останньої декади. Чим ми можемо пишатися, які проблеми виникали у цей час, які яскраві зірки кіноіндустрії відзначилися ваговим внеском у кінопроцес? Дізнаємося у фільмі.



Постер до фільму "Українське кіно. Становлення" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Не бачити / Не грішити"

Славік – харківський кераміст. Він подорожував Україною, щоб зібрати 25 гіпсових форм різних частин тіла 25 українських дівчат. Але Славік – вірянин, і церква, яку відвідував з дитинства, не схвалює його мистецтво, адже він часто робить зліпки жіночих інтимних частин тіла. Де є грань між мистецтвом і гріхом? Разом зі Славіком це досліджує режисерка Анна Єресько.

"Не бачити / Не грішити": дивіться відео

"Миротворці. Перша місія"

Режисери Валентина Охлопкова та Мирослав Гай розповідають історію першого миротворчого контингенту України, який у 1992 році вирушив до Югославії. Несучи мир і спасіння, українці не могли уявити, з яким ворогом доведеться зіткнутися.

"Миротворці. Перша місія": дивіться трейлер

"Війна в моїй голові"

Перед головним героєм фільму, психологом, стоїть складне завдання: повернути до мирного життя ветеранів війни та допомогти їм соціалізуватися. Він не лише допомагає кожному пацієнту особисто. Він допомагає мільйонам мирних жителів прийняти в суспільство тих, хто вважає себе вигнанцями.

Режисери – Александр Авшаров та Сергій Касторних.

"Війна в моїй голові": дивіться відео

Українські прем’єри

"Втеча"

Фільм-відкриття фестивалю, документальна анімація режисера Йонаса Поера Расмуссена. Це історія Аміна, біженця з Афганістану до Данії. 20 років він зберігав секрет, який міг коштувати йому на батьківщині життя, а після набуття притулку зруйнувати стосунки з близькими людьми. У 36 років Амін став успішною людиною, збирається знайти сімейне щастя зі своїм партнером, а головне – ДІМ.

Фільм-переможець European Film Awards, Annie Awards, тричі номінований на Оскар.

"Втеча": дивіться трейлер онлайн

"Будинок зі скалок"

Сімон Леренг Вільмонт повертається до зйомок в Україні. Цього разу він оповідає про особливий дитячий будинок біля лінії фронту на сході. Його працівники створюють безпечний простір для дітей, які очікують подальшої долі в притулку.

Фільм-переможець фестивалів Sundance, Göteborg Film Festival та Thessaloniki Documentary Festival.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер онлайн

До теми "Освітяни Канікули в окупації": вийшов трейлер документального фільму, який знімали на Київщині

"Як там Катя?" (показ у партнерстві з Одеським міжнародним кінофестивалем)

Анна, мати-одиначка, лікарка швидкої допомоги, яка мріє про краще життя зі своєю донькою Катею. Раптовий і брутальний збій розміреного плину життя змушує Анну постати перед дилемою, яка підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, що не має жодних.

Режисерка – Крістіна Тинькевич. Фільм отримав спеціальну нагороду Ciné+ на Locarno International Film Festival, а виконавиця головної ролі Анастасія Карпенко була визнана на ньому найкращою акторкою.

"Як там Катя?": дивіться трейлер

"Щоденник нареченої Христа" (показ у партнерстві з Одеським міжнародним кінофестивалем)

Режисерка фільму Марта Смеречинська дивиться в очі своїм страхам й занурюється в реальність своєї сестри Насті, греко-католицької черниці, в монастирі Наречених Христа на Західній Україні, щоб заново пізнати світ, у якому вони обидві зросли.

Стрічка була представлена на кінофестивалі Sarajevo FF.

Постер "Щоденник нареченої Христа" / Фото Кіноріум

"День Українського Добровольця"

Дія цього фільму відбувається в Україні в один день: 14 березня 2022 року. Напружена війна сюрреалістично перемішала місця та людей і створила постапокаліптичний вимір, відкриваючи нові якості та ролі. Зірка попмузики, відеоінженер, історик, реставратор мистецтва, полярник та пенсіонерка змушені були кардинально змінити своє життя.

Режисер – Володимир Тихий. Фільм був представлений на Sheffield DocFest та став першим українським фільмом, показаним в ефірі BBC.



Постер до фільму "День Українського Добровольця" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Привоз"

Режисерка Єва Нейман документує життя одного з найстарших і найбільших базарів Європи. Пристрасті по обидва боки прилавків, сни вантажників, таємні мрії продавчинь риби; розмислами про світобудову і сенс життя ділиться базарна охорона й очільник барахолки.

Фільм був представлений на Sheffield DocFest та DocLisboa-2021.

"Привоз": дивіться трейлер онлайн

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"Найщасливіша людина у світі"

Боснійська режисерка Теона Стругар Митевска розповідає історію 40-річної Асі з Сараєво. Вона знайомиться в інтернеті з Зораном. Але він шукає не любові, а прощення. Під час війни 1993 року він обстрілював місто, і зараз прагне зустріти свою першу жертву. Разом вони мають подолати свій біль на шляху до прощення.

Постер до фільму "Найщасливіша людина у світі" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Терикони" (показ у партнерстві з Одеським міжнародним кінофестивалем)

У новорічну ніч російська ракета забрала життя батька Насті та зруйнувала їхній будинок. Єдиний засіб для виживання родини Насті – це металолом, який вони збирають під обстрілами. Сєні сім років. Його вітчим копає могили, щоб заробити грошей на новий костюм і рюкзак для Сєні. Діти в зоні бойових дій звикли до війни й ніколи не знали мирного життя.

Фільм Тараса Томенка був представлений на Berlinale та отримав приз FIPRESCI на фестивалі goEast-2022.

"Терикони": дивіться відео

"Назовні" (показ у партнерстві з Одеським міжнародним кінофестивалем)

Рома був дитиною, яку побачив цілий світ на фото з Революції Гідності. Тепер він випускник центру реабілітації для дітей, позбавлених батьківського піклування. Рома повертається в рідне провінційне місто, але не має ані житла, ані підтримки. Старший брат, який нещодавно вийшов із в’язниці, бере Рому під своє крило. Самостійне життя захоплює його у вир карколомних подій.

Фільм Ольги Журби був представлений на CPH:DOX, Hot Docs та Одеському міжнародному кінофестивалі.



Постер до стрічки "Назовні" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Лев" (режисерська версія)

Українське село. Лев живе з матір'ю, разом з якою провадить господарство. Він близький до одруження з Маріанною, але є бажання до чогось більшого, чогось, що суперечить щастю й коханню. Він намагається це придушити, заглушити, знешкодити, але в якийсь момент вибух виявляється неминучим.

Режисер – Тимур Ященко.



Постер до стрічки "Лев" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival