Оксана Байрак хвалила Росію і принижувала українців: актор розповів, що чув від режисерки

Здавалося б, режисерка, яка роками знімає в Україні, мала б особливо цінувати українських акторів та артистів. Але, судячи зі спогадів актора Володимира Гладкого, у Оксани Байрак на цей рахунок була дещо інша система координат: російське – престижне, українське – ну, "таке собі".

Як розповідає OBOZ, Гладкий, який знімався в серіалі "Ніщо не трапляється двічі", розповів, що проросійські настрої Байрак були помітні ще задовго до повномасштабного вторгнення. За його словами, режисерка могла досить зневажливо висловлюватися про українських виконавців, водночас захоплюючись російськими.



Володимир Гладкий розповів про Оксану Байрак / Фото Інстаграм зірки



Одним із прикладів, який пригадав актор, стала її оцінка Олега Винника. За словами Гладкого, Байрак називала українського співака і "жалюгідною пародією на Стаса Михайловаі".

Ще Гладкий згадує, що Байрак часто говорила про Росію позитивно й навіть пов'язувала свої професійні успіхи саме з Москвою. Коли він якось заперечив її позицію під час спілкування в Instagram, режисерка, за його словами, згодом зателефонувала та вибачилася.

Проте, він окремо наголошує, що в особистому спілкуванні з режисеркою були й цілком людські моменти. Наприклад, коли актор купував квартиру, Байрак позичила йому 5 тисяч доларів. Гроші він повернув досить швидко.

Що змінилось після 2024 року

Після початку повномасштабного вторгнення ставлення Гладкого до Байрак остаточно змінилося.

Актор розповів, що побачив скриншоти її дописів, де вона поширювала твердження про нібито обстріли Харкова Україною та згадувала "бандерівців". Саме тоді, за словами Гладкого, він остаточно перестав сприймати її погляди як дивні жарти чи просто політичні дискусії. Нагадаємо, що після початку великої війни Байрак остаточно перебралась в Росію.

Тим часом інша українська акторка розповіла, як у Радянському Союзі оплачували зйомки українських та російських артистів – і різниця, за її словами, була помітною.