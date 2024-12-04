Фільм "Дисидент" отримав престижну відзнаку на фестивалі в Турині: коли буде прем'єра в Україні

Українська історична драма "Дисидент" була представлена на Туринському кінофестивалі. Стрічка здобула спеціальну відзнаку від журі.

42-й Туринський кінофестиваль проходив з 22 по 30 листопада 2024 року, пише 24 Канал. Там відбулась світова прем'єра довгоочікуваної української історичної драми "Дисидент".

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У конкурсній програмі фестивалю взяли участь 12 різних фільмів, серед них єдиний український – "Дисидент". Стрічка отримала спеціальну відзнаку журі Jury Special Mention.

Фільм розповідає про колишнього бійця УПА, який намагається знайти себе у світі після звільнення з радянського табору. Події відбуваються на тлі холодної війни.

"Дисидент": дивіться трейлер онлайн

Прем'єра фільму "Дисидент" в Україні планується на осінь 2025 року.

Ця нагорода важлива не лише для України, а й для міжнародної аудиторії, адже є своєрідним навігатором для глядача. Дуже важливо продовжувати розповідати історію України на міжнародних майданчиках та й, звісно, всередині нашої країни. Спонукати до роздумів і пошуку відповідей. Історія – це дзеркало, яке допомагає нам побачити наше майбутнє,

– поділився продюсер стрічки Олександр Омельянов.

Деталі створення фільму "Дисидент"

Фільм створила кінокомпанія JOYFILMS за підтримки Українського Культурного Фонду, Державного агентства України з питань кіно, Одеської кіностудії, кіностудії ім. О. Довженка, кінокомпанії AR Content.

Режисером фільму "Дисидент" став Станіслав Гуренко та Андрій Алфьоров, генеральний продюсер – Олександр Омельянов. Головні ролі виконали Олександр Прищепа, Вікторія Ромашко, Діма Ярошенко та Василь Мазур.

Робота над драмою була розпочата ще у 2018 році, через 50 років після фатального 1968 року, коли відбулась Празька весна.

У фільмі поєднали кольорові архівні кадри з оригінальними сценами, щоб занурити глядача у той період та передати автентичну атмосферу.