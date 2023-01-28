Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз на кінофестивалі у США

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала приз глядацьких симпатій на американському кінофестивалі незалежного кіно "Санденс". Над фільмом працювали український режисер та військовий Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко.

Стрічка "20 днів у Маріуполі​" змагалася з іншими 11 документальними стрічками зі всього світу в номінації основної конкурсної програми "Санденсу" World Cinema Documentary Competition. У цій категорії брав участь ще один український фільм — "Залізні метелики" Романа Любого.

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"20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на "Санденсі"

Стрічка розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні вторгнення — обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Прем’єра на "Санденсі" відбулася 21 січня 2023 року у Єгипетському театрі у ДеКалбі, штат Іллінойс.

Неймовірна новина! Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз симпатій глядачів за документальний фільм про світове кіно на кінофестивалі "Санденс". Для нашої команди це не здобуток, це честь. Це привілей представляти українські документальні фільми та використовувати цю платформу, щоб привернути увагу до негараздів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо жителів Маріуполя,

– написав режисер у своїх соцмережах.

"20 днів у Маріуполі" отримав нагороду на "Санденсі" / Фото з фейсбуку Мстислав Чернов

"Я сподіваюся, що цей фільм не лише викличе поінформованість та підтримку з боку міжнародної спільноти, а й стане постійним свідченням російського вторгнення в Україну та потенційних воєнних злочинів, що сталися у Маріуполі", – доповнив він.

Стрічка була створена у співпраці Associated Press з командою Frontline — найдовшою в історії США програмою документальних фільмів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться відео