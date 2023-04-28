Ще більше українського контенту: мінісеріал "Я – Надія" з’явився на Netflix

"Я – Надія" – перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян. З 27 квітня він вийшов на Netflix

Сюжет серіалу

"Я – Надія" – це історія про працівників швидкої допомоги, які попри страх і втому, попри обстріли й бомбардування під час війни мужньо рятують життя людей. На ідею серіалу авторів Артема Кобзана й Андрія Віштака надихнула історія 22-річної фельдшерки Анни Андрющенко, яка у перші місяці війни працювала у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, цивільних і військових, які опинилися у самому пеклі бойових дій та потребували екстреної медичної допомоги.

Повідомляється, що серіал знятий за рекордні терміни. Від початку появи ідеї до прем’єри пройшло 5,5 місяців, стрічку зняли за 22 зміни. У серіалі були залучені медики швидкої допомоги, які консультували акторів і творчу команду проєкту. У Харкові та на деокупованих територіях Київської області задля безпеки знімальної групи на майданчику були присутні представники МВС.

Акторський склад

Окрім Антоніни Хижняк та Ірини Мак, головні ролі у серіалі зіграли:

Данило Мірешкін;

Павло Сироткін;

Валерій Астахов;

Алекс Степаненко;

Олена Курта.

Український серіал "Я – Надія" з’явився на Netflix / Скриншот

Відомо, що наймасштабніша сцена з порятунку людей після прильоту була знята в будинку з автографом Бенксі в Ірпені. У всіх сценах, що знімали біля зруйнованих будівель, брали участь рятувальники, працівники Ірпінського ДСНС.

Прем’єра серіалу в Україні відбулася 24 лютого.

"Я – Надія" 2023: дивіться ролик

Українські серіали на Netflix

Окрім мінісеріалу "Я – Надія", на Netflix можна переглянути такі українські проєкти: