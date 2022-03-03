Український режисер покинув Європейську кіноакадемію через її "ганебну" заяву щодо України

28 лютого український режисер Сергій Лозниця заявив, що вийшов з членства Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти "ганебної" реакції про вторгнення Росії в Україну. Що зачепило митця, – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, в авторському відкритому листі Лозниця заявив, що EFA надто боязко відреагувала на російську окупацію України. Більше режисера зачепило, що кіноакадемія не виступила із засудженням російської агресії.

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Який ганебний текст було створено Європейською кіноакадемією! Вторгнення в Україну дуже непокоїть нас. От уже чотири дні поспіль російська армія руйнує українські міста та села, вбиваючи українських громадян. Невже ви – гуманісти, захисники прав людини та гідності, поборники свободи та демократії – боїтеся назвати війну війною, засудити варварство та висловити свій протест?,

– пише Лозниця.

Режисер наполіг на факті про те, що Європейська кіноакадемія намагається закопати голову в пісок та ухилитися від катастрофи, яка сколихнула Європу.

Що відомо про Сергія Лозницю Український режисер з білоруськими коренями. Щорічний учасник Канського кінофестивалю конкурсної та позаконкурсної програми. Знімає гостросюжетні документальні та художні фільми, що досліджують які показують історію та політику України з різних перспектив. Фільм "Донбас" 2018 року отримав приз за режисуру на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд", показав війну на Донбасі 2014 року. Подейкують, стрічка стала провісницею нинішнього повномасштабного вторгнення Росії.

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