Мережа просто гудить: чесні відгуки українців про новий детективний серіал "Ключі від правди"

Наближається довгоочікуваний фінал популярного українського серіалу "Ключі від правди". Відомо, що стрічка налічуватиме 24 епізоди.

Наразі у вільному доступі можна подивитись 16 серій, однак глядачі, які мають спонсорство, або ж переглядають "Ключі від правди" на 1+1 точно переглянули уже більше епізодів. Мережа просто гудить від коментарів та уривків зі стрічки, які шокують і змушують чекати нових епізодів із нетерпінням. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше, що пишуть українці про останні серії, які доступні у мережі.

Рекомендуємо З'явився новий український детективний серіал із напруженим сюжетом: про яку стрічку йдеться

Наближається фінал: що пишуть у мережі про "Ключі від правди"

Зазвичай, у коментарях під новими епізодами можна побачити чимало, як і схвальних відгуків, так і критики. Однак "Ключі від правди" стали просто великим здивуванням. У відгуках від українців зовсім мало обурення і скептиків, як це часто буває з іншими серіалами. Натомість люди хвалять режисерську команду та гру акторів за неймовірний результат. Ось, що можна прочитати в коментарях:

"Потрібно було статись таке лихо як повномасштабна війна – кривава і жорстока, щоб наше кіно вийшло на такий рівень! Супер! А раніше вважалось, що тільки на Московії класні та талановиті! А ні, всі наші їхали туди, а тепер – вдома, у себе в Україні розкриваються таланти. Режисеру подяка – чудова робота!"

"Мегакрутий серіал, який захоплює і не відпускає. Гра головних персонажів викликає емоції, відчувається що профі. Особливо захоплює, що є основний сюжет, та паралельні сюжети, які постійно тримають інтригу. Хотілося б побачити не один сезон. Дякуємо за якісний контент"

"А Стрельников знає, що таким класним бути заборонено?"

"А мені цікаво, чому Остап Ступка грає портьє. Це зовсім не його рівень. Щось тут не так, скоріш за все є таємниця із ним пов'язана. Ну, чекаємо..."

"Боже, я аж розчулилась, такі вони справжні та щирі! От що значить, коли грають талановиті актори, наче банальна сцена, а якось до сліз. Дякую всім, хто причетний до серіалу!"

"Ключі від правди": дивіться онлайн 16 епізод серіалу

Стосовно критики, єдине, чому обурюються українці, це через нестабільний графік виходу нових серій. Ймовірно, уже зовсім скоро у мережі з'являться останні епізоди, які розкажуть усю правду про те, що від самого початку непокоїть головну героїню та глядачів.

До речі, якщо вам до смаку такі стрічки, то днями відбулась прем'єра нового українського серіалу із напруженим, детективним сюжетом.