Якщо ви досі шукаєте щось цікаве для перегляду, цей український серіал точно вартий вашої уваги. Насолоджуйтесь неймовірним сюжетом та атмосферою, яка не залишить вас байдужими!

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Про що серіал "Коло омани"

У центрі сюжету – драматична історія жінки, яка відчайдушно бореться за правду і прагне повернути свою доньку, попри всі складнощі, що стоять на її шляху. Ліна, жертва домашнього насильства, опиняється за ґратами після того, як вбила свого чоловіка, який роками знущався з неї. У в'язниці вона народжує доньку, яку, на жаль, забирає її свекруха – не стільки через турботу, скільки через бажання помститися за смерть сина.

Дитина дивом залишається живою, але її життя стає ще більш трагічним: вона потрапляє до сиротинця. Ліна, відчуваючи невимовну тугу і бажання бути з донькою, виривається з тюремних стін і, опинившись на волі, вирушає на пошуки своєї дитини. Проте є одна велика проблема: Ліна боїться, що її донька дізнається про її темне минуле. Пам'ять про ті жахливі події та біль від розлуки з дитиною змушують її сумніватися у своїх силах і вірі в майбутнє.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри всі труднощі, Ліна не здається. Вона сміливо долає випробування, розплутуючи складну мережу брехні, у яку потрапила через маніпуляції тих, хто намагався знищити її життя. Кожен крок, кожне нове розкриття правди наближають її до мети – повернути свою доньку і відновити справедливість. Ця історія – це не лише боротьба за дочку, але й внутрішня боротьба Ліни з її минулим, гідність і надія на майбутнє.

Чому варто дивитись серіал "Коло омани"

"Коло омани" – це 20-серійний український серіал, який є адаптацією популярного корейського шоу "Lie After Lie" ("Брехня за брехнею"). В основі серіалу – захоплива та наповнена емоціями детективно-мелодраматична історія, яка тримає глядача в постійній напрузі.

Сюжет серіалу обертається навколо жінки, яка змушена йти на величезні жертви, аби розкрити правду й відновити справедливість. Її життя – це постійна боротьба з обставинами, що здаються несправедливими та безнадійними. Складні інтриги, маніпуляції, брехня та обман – ось, що стане основою сюжету цього серіалу, де кожен персонаж має свої таємниці, а кожна дія веде до нових розкриттів.

"Коло омани" поєднує в собі елементи детективного жанру та глибоку мелодраму, що дозволяє відчути не лише напругу від розслідування, але й емоційну гаму, яку переживають головні герої.

Головні ролі в серіалі "Коло омани" виконали відомі та талановиті українські актори, серед яких Сергій Стрельников та зірка серіалу “Хазяйка” Катерина Варченко, Наталія Васько, Олександр Соколов, Дар'я Легейда та Єфросинія Мельник.