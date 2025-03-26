У мережі завірусився новий український серіал з гострим сюжетом: що це за стрічка

Якщо ви – фанат нових українських серіалів, у нас для вас є чудові новини. Днями відбулась прем'єра стрічки "Тілоохоронець".

Ще нещодавно глядачі не могли відірватись від перегляду "Ключів від правди", як тепер у мережі завірусився новий серіал. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет "Тілоохоронця".

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Що відомо про серіал "Тілоохоронець"

"Тілоохоронець" – це 8-серійна кримінальна мелодрама з гострим сюжетом, яку можна дивитись на телеканалі СТБ. У центрі сюжету – Катерина, яка змушена очолити сімейний бізнес. Великий спадок батька зробить її справжньою мішенню.

Через трагічну загибель батьків у ДТП 5 років тому Катерина Бойко стала єдиною спадкоємицею холдингу, який із нуля створив її тато. Тепер вона живе під одним дахом із найріднішими для неї людьми: родиною тітки Рити, яка замінила їй маму, і зі свекрухою Людмилою Петрівною, яка допомагає піклуватися про її маленьку доньку Кіру.

"Тілоохоронець": дивіться онлайн анонс серіалу

Всього лише один день змінить її життя назавжди. І саме цей трагічний випадок покаже справжнє обличчя кожного, хто живе під цим дахом. Каті доведеться постати перед справжніми проблемами та опинитись в ситуації, де варто подивитись в очі минулому, аби будувати майбутнє.

Якщо ви шукаєте, де подивитись стрічку, то на офіційному YouTube-каналі СТБ перегляд серіалу зараз доступний тільки для спонсорів каналу. Але виможете переглядати нові епізоди посерійно на телеканалі СТБ. Серіал показують по дві серії, початок о 20:00.