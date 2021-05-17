Українськомовна стрічка "Ми є Ми поруч": глядачів неабияк зворушив трейлер мелодрами

Кінокомпанія Arthouse Traffic анонсувала вихід у прокат, а також представили трейлер нового фільму Романа Балаяна "Ми є Ми поруч". Стрічка вийде на великі екрани вже 8 липня.

Про що картина "Ми є Ми поруч" Романа Балаяна

"Ми є Ми поруч" – перший фільм Романа Балаяна після майже 12-річної творчої перерви, а також його перша українськомовна стрічка.

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Картина розповідає про раптову зустріч хірурга та загадкової дівчини, яка перевертає їхні життя та наповнює їх глибокими почуттями. Вони стають сенсом одне для одного та готові боротися за своє щастя проти всього світу.



Постер до мелодрами "Ми є Ми поруч" / Фото Arthouse Traffic

Акторський склад фільму "Ми є Ми поруч"

Головні ролі у стрічці виконали:

Ахтем Сеітаблаєв ("Додому");

Катерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабуся Фані Каплан");

Владлен Одуденко ("Плем’я");

Олеся Островська ("Королева доріг").

Прем’єра фільму відбулася на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість" у 2020 році. Стрічка також представляла Україну в основному Міжнародному конкурсі Варшавського кінофестивалю 2020.

– видатний український режисер вірменського походження, творець славнозвісних фільмів "Польоти уві сні та наяву", "Бірюк" та "Райські птахи", народний артист України та член Національної академії мистецтв України. У 2020 році митець отримав нагороду "Золотий Дюк" Одеського міжнародного кінофестивалю за внесок у кіномистецтво. Також за внесок у розвиток українського кінематографа Роман Балаян буде нагороджений "Золотою Дзиґою" у 2021 році.

Продюсерка фільму – Іванна Дядюра.

"Ми є Ми поруч" 2021: дивіться трейлер