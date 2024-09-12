Справжні зрадники: українські кінодіячі, які втекли в Росію після початку великої війни

Повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, стала не тільки трагічним випробуванням для українського народу, а й виявила справжнє обличчя багатьох людей. Однією з найбільш болючих тем стало питання зрадників.

Серед них особливу увагу привертають діячі кіноіндустрії. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь імена тих, хто з них втік в Росію після початку великої війни.

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Гліб Михайличенко

Одним зі зрадників, який шокував українське суспільство, став відомий український актор Гліб Михайличенко. Він був добре відомий глядачам завдяки своїм ролям у київському Театрі юного глядача на Липках та участі в популярних серіалах, таких як "Любов без гальм", "Спадкоємиця мимоволі" та "Жіночий лікар 3". Однак після початку повномасштабної війни актор втік до Росії.



Гліб Михайличенко став зрадником / Фото з мережі

Цей факт розкрив колега Михайличенка, режисер Олександр Жила, який поділився відповідною інформацією на своїй сторінці у фейсбук.



Гліб Михайличенко втік в Росію / Скриншот

Відома українська акторка Римма Зюбіна також розповідала про цей випадок під час свого інтерв'ю для Кіно 24, висловлюючи своє розчарування щодо зради колеги.

Особливо разючим для багатьох став той факт, що на початку повномасштабного вторгнення Гліб Михайличенко виступав перед бійцями ЗСУ, демонструючи підтримку та солідарність з військовими. Це лише підсилило негативну реакцію українців, коли стало відомо про його втечу до країни-терористки.

Після втечі Михайличенко заснував у країні окупанта свою власну кіношколу. За інформацією, оприлюдненою в соцмережах, він почав набирати персонал ще у серпні 2022 року, демонструючи наміри продовжувати свою діяльність у російській індустрії.

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Оксана Байрак

Оксана Байрак, відома українська режисерка, народилася та провела своє дитинство в Сімферополі, а згодом навчалася та працювала в Києві. Протягом своєї кар'єри Байрак здобула популярність, головним чином завдяки співпраці з російськими акторами та участі у російських кінопроєктах. Вона часто їздила до Росії, що викликало критику серед її українських колег. Проте саме під час великої війни її поведінка викликала справжнє обурення в українському суспільстві.



Оксана Байрак / Фото з мережі

На початку війни Байрак гостро критикувала тих українців, які покинули країну в часи найбільшої небезпеки. Вона називала їх "щурами", засуджуючи за втечу. Однак, пізніше режисерка сама вчинила аналогічно.

Зараз Байрак відкрито зізнається у своїй прихильності до Санкт-Петербурга, називаючи його "найкрасивішим і найстійкішим містом у Всесвіті". Вона активно працює в російській індустрії та зайнята новим проєктом – восьмисерійною мелодрамою під назвою "Дождь на исходе лета". Це ще більше віддаляє її від української аудиторії, для якої її позиція та вибір стали державною зрадою.

Цікавий факт полягає в тому, що в переліку команди цього російського проєкту ім'я Оксани Байрак фігурує як "Фрося Касьян". Багато користувачів соцмереж звернули увагу на це та почали жартувати, що Байрак працює "під прикриттям", намагаючись приховати свою справжню особистість. Причини такого кроку залишаються невідомими, однак такий псевдонім лише підживлює чутки про те, що режисерка намагається уникнути зайвої уваги до свого ім'я.